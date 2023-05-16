Fatih'te kuryeye satırlı saldırı anları Fatih'te trafikte bir sürücü, kendisinden yol isteyen motosikletli kuryeyi önce tokatladı ardından da satırla saldırdı.

İHA

İstanbul'un Fatih ilçesindeki bir köfteci dükkanında kuryelik yapan 23 yaşındaki Sefa Akyüz, motosikletiyle malzeme teslim aldıktan sonra iş yerine dönmek için yola koyuldu.

Genç kurye trafik ışıklarında duran iki aracın arasından geçmek istedi.

Acelesi olan kurye, otomobilin sürücüsü Sedat Y.‘den yol istedi. Ancak sürücü, kuryeye küfür ve hakaret ederek karşılık verdi.

Acelesi olduğunu söylemesi üzerine aracından inen sürücü, gence yumruk atarak darbetmeye başladı.

Bagajdan aldığı satırla saldırdı

Kısa süre sonra aracının bagajını açan saldırgan sürücü, bu kez de eline satır alarak gence saldırdı.

Diğer sürücünün araya girmesiyle canını zor kurtaran kurye, hızla kaçarak ola yerinden ayrıldı.

İş yerine geldi

Olayın ardından kuryeyi takip eden saldırgan sürücü, gencin iş yerine geldi. Burada da gence küfür ve hakaretler savuran şahıs ardından kayıplara karıştı.

Şahsın iş yerine gelip tehdit savurduğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Yaşananların ardından Sefa Akyüz, emniyete giderek şikayette bulundu.

"İşimden oldum"

Olayla ilgili konuşan Sefa Akyüz, şunları söyledi:

Ben kuryeyim. Fatih'de Suriçi taraflarında aracın arkasındaydım, kırmızı ışık yanıyordu. Arkadaştan acelem olduğu için yol istememe rağmen bana tehdit eder şekilde hakaret etti. Ben de bekleyemeyeceğimi ve acelem olduğunu söyledim. Bunun üstüne arkadaş aracından inerek yanıma geldi. Bana bir tane yumruk attı. Ben de kendimi savunmak için adamı ittiğimde bagajından satır veya pala benzeri bir şey çıkardı ve bana doğru sallamaya başladı. Etraftaki insanların ayırmasıyla kavga sona erdi. Yeşil ışık yandığında ben çalıştığım yere giderken beni yolda sıkıştırdı. Dükkanıma kadar takip etti.



Dükkanın önünde de bana tehditler ve küfürler savurmaya devam etti. Arkadaşın adı Sedat Yılmaz. Bu olaydan dolayı ben işimden oldum, çalışamıyorum. Motorum şu an kullanılamaz halde. Yaklaşık 10-15 bin TL masrafı var. Canımı zor kurtardım diyebilirim. Arkadaş, iş yerimi arayarak iş yeri sahibimi de tehdit etti. Onlara da aynı şekilde tehditler savurmuş.

Şikayetin ardından harekete geçen polis, saldırgan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan saldırı nedeniyle genç kuryenin motosikletinde ise yaklaşık 15 bin lira maddi hasar meydana geldi.

Yaşananlar dolayı da gencin iş yeri sahibi tarafından işine son verildiği öğrenildi.