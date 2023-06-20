Fatih'te lavaş ekmek arasında uyuşturucu bulundu Düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, lavaş ekmeğine gizlenmiş esrar ve marihuana ile uyuşturucu haplar ele geçirilirken 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

Uyuşturucuyla mücadele hız kesmeden devam ediyor...

Yapılan operasyonların ardından zehir tacirlerine geçit verilmezken operasyonlarda farklı görüntüler gündeme geliyor.

Bunlardan biri de İstanbul'un Fatih ilçesinde yapılan operasyon oldu.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Fatih Mobil Park ekipleri, ilçedeki bir adreste uyuşturucu madde satışı yapıldığını tespit etti ve adrese baskın düzenledi.

17 Haziran’da yapılan operasyonda O.S. ve O.S. adlı 2 uyuşturucu satıcısı yakalandı.

Lavaş ekmek arasında uyuşturucu

Zanlılar gözaltına alınırken, söz konusu adreste yapılan aramalarda lavaş ekmeği içerisine gizlenmiş vaziyette 391 gram preslenmiş halde esrar, 19 gram marihuana türü uyuşturucu, 116 hap, uyuşturucu ticaretinde kullanılan hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 3 bin 405 lira nakit para ele geçirildi.

2 şüpheli tutuklandı

"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı veya Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen her 2 şüphelinin, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konulduğu öğrenildi.