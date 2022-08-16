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    Fatih’te mağaza sahibi hırsızlık şüphelisini valizle dövdü

    Cansız mankenlerin üzerindeki şapkaları ve çantaları çalmaya yeltenen yabancı uyruklu şüpheliyi, iş yeri sahibi valizle dövdü.
    • 16.08.2022 - 09:46
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    Fatih’te mağaza sahibi hırsızlık şüphelisini valizle dövdü

    İstanbul’un Fatih ilçesine bağlı Çemberlitaş’ta, saat 22.00 sıralarında, cadde üzerindeki bir mağazayı gözüne kestiren yabancı uyruklu şüpheli, cansız mankenlerin üzerindeki çantaları ve şapkaları çalmaya çalışırken iş yeri sahibine yakalandı.

    Hırsızlık girişimini gören iş yeri sahibi Ramazan Can koşarak şüphelinin yanına geldi, mağazanın önünde duran bavulu eline alarak şüphelinin kafasında kırdı.

    Bavulun sapıyla dövdü

    Bavulun sapıyla da şüpheliyi dövmeye devam etti. Devriye gezen polis ekipleri olaya müdahale etti.

    Yabancı uyruklu şüpheli, gözaltına alındı.

    Fatih’te mağaza sahibi hırsızlık şüphelisini valizle dövdü #1

    “Valizi vurduğum gibi kendinden geçti”

    İHA’nın haberine göre; mağaza sahibi Ramazan Can olaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

    “Dün gece 22.30 sıralarındaydı. Caddede oturuyordum kardeşlerimin müşterisi vardı içeridelerdi. Baktım buradan bir şahıs geliyor zaten geldi burayı kolaçan etti. Şuradaki tenekelere kadar geldi ben de şüphelendim. Bilerek telefona daldım baktım yine geri döndü bu sefer karanlık yerden gelmeye başladı geldi. Buradan çantayı aldı burada mankenlerimiz var. Birinci mankenden aldı şapkayla çantayı sesimi çıkarmadım bakayım ne yapacak diye.

    İkinci mankene yöneldi ondan da çantayla şapkayı aldı tabii artık iş çığırından çıktı. Oradan koşarak geldim tedbir amaçlı valizle vurdum. Hırsızdır, elinde bıçak olabilir kendi can güvenliğimi korumak için.

    Valizi vurduğum gibi kendinden geçti. Ondan sonra biraz hırpaladım sonra polisleri aradım geldi götürdüler. Bu olaylar çok yaşanıyor aynı kişi geçen gün 3 tane montumuzu çalmaya çalışmıştı kardeşim kendisi kovaladı.”


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