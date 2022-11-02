Fatih’te, motosiklete gelip silahlı saldırı düzenlediler: 2 yaralı

4 silahlı saldırgan motosiklet üzerinde bekleyen Eray Anıl K.’ye saldırı düzenledi. Eray anıl K. ve saldırı sırasında yoldan geçen bir genç daha kurşunların hedefi olarak yaralandı.

İstanbul’un Fatih ilçesine bağlı Seyyid Ömer Mahallesi’nde, 31 Ekim’de saat 17.30 sıralarında, 2 motosikletin üzerinde bulunan 4 şüpheli yüzlerini kask, maske ve kapüşonla gizleyerek cadde üzerinde henüz bilinmeyen bir nedenle, yol kenarındaki motosikletin üzerinde oturan Eray Anıl K.’ye ateş açtı.

Eray Anıl K., saldırı sonucu omzundan vuruldu. Can havli ile kendisini parke halindeki araçların arkasına atan Eray Anıl K., olaydan yaralı kurtuldu.

İHA’nın haberine göre; annesiyle birlikte yolda yürüyen Ahmet C. isimli genç, saldırı sırasında koluna isabet eden kurşunla yaralandı.

Esnaf, yaralıların yardımına koştu

Yaralılar, cadde esnafının yardımıyla çevredeki hastanelere götürüldü. Omzundan yaralanan Eray Anıl K. ile kolundan yaralanan Ahmet C.’nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kamera görüntüleri mercek altına alındı

İhbar üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Cadde üzerindeki güvenlik kameralarını izleyen ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, motosikletin üzerinde oturan kişinin açılan ateş sonucu yaralandığı ve kendini park halindeki araçların arkasına attığı, şüphelilerin ise motosikletleriyle olay yerinden hızla uzaklaştığı görüldü.

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“Motorla geçerken ateş ettiler”

Yaşananları anlatan esnaf Emre Doğan, “Ben olay sırasında dışarıda kapının önünde duruyordum. Tam o esnada karşıdan silah sesi duydum. Motorla geçerken ateş ettiler. Vuranların gittiklerini gördükten sonra müdahale etmeye gittim. Zaten tampon yaptık. Arabaya bindirdik, ondan sonra ne oldu bilmiyorum. İlk müdahale burada yapıldı.

“Kurşunun arkadan çıktığını fark ettim”

Yaralıya tampon yaptığımda kurşunun arkadan çıktığını fark ettim. İki taraftan kan geliyordu. İki tarafa da tampon yapıldı. Yaralının bilinci yerindeydi. Olayın neden kaynaklandığını bilmiyorum.” dedi.