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- Fatih'te motosikletlere çarpan otomobil kasaba girdi
Fatih'te motosikletlere çarpan otomobil kasaba girdi
Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin, kaldırıma çıktıktan sonra 3 motosiklete çarpıp, kasap dükkanına girmesiyle oluşan kazada 4 kişi yaralandı.
- DHA
- 07.01.2022 - 09:38
- Güncelleme : 07.01.2022 - 10:05
İstanbul'un Fatih ilçesi Cerrahpaşa Caddesi'nde ilerleyen otomobil, direksiyon başındayken rahatsızlandığı iddia edilen sürücüsü Ercan Deveci'nin kontrolünden çıktı.
MOTOSİKLETE ÇARPAN ARAÇ KASABA GİRDİ
Karşı şeride geçip, kaldırıma çıkan otomobil, park halindeki 3 motosiklete çarparak kasap dükkanına girdi.
KALDIRIMDAKİ YAYALARA ÇARPTI
Kazada sürücü Ercan Deveci ile kaldırımdaki 3 kişi yaralandı.
Savrulan motosikletler de 3 iş yerinin camını kırdı. Kasap dükkanında da hasar oluştu.
Fatih'te motosikletlere çarpan otomobil kasaba girdi ViDEO
YARALI 4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından 4 yaralıyı da ambulanslarla hastaneye kaldırdı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.