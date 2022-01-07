Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin, kaldırıma çıktıktan sonra 3 motosiklete çarpıp, kasap dükkanına girmesiyle oluşan kazada 4 kişi yaralandı.

İstanbul'un Fatih ilçesi Cerrahpaşa Caddesi'nde ilerleyen otomobil, direksiyon başındayken rahatsızlandığı iddia edilen sürücüsü Ercan Deveci'nin kontrolünden çıktı.

MOTOSİKLETE ÇARPAN ARAÇ KASABA GİRDİ

Karşı şeride geçip, kaldırıma çıkan otomobil, park halindeki 3 motosiklete çarparak kasap dükkanına girdi.

KALDIRIMDAKİ YAYALARA ÇARPTI

Kazada sürücü Ercan Deveci ile kaldırımdaki 3 kişi yaralandı.

Savrulan motosikletler de 3 iş yerinin camını kırdı. Kasap dükkanında da hasar oluştu.

Fatih'te motosikletlere çarpan otomobil kasaba girdi ViDEO



YARALI 4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından 4 yaralıyı da ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.





































