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    Fatih'te patronunun 8 milyonluk çantasını çaldı

    Fatih'te yanında şoför olarak çalıştığı yabancı uyruklu iş insanının döviz dolu çantasını çalan şahıs serbest bırakıldı.
    • Haber Merkezi
    • 15.11.2022 - 14:27
    • Güncelleme : 15.11.2022 - 15:25
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    Fatih'te patronunun 8 milyonluk çantasını çaldı

    Türkiye'de 4 yıldır ticaret yapan yabancı uyruklu iş insanı, yurt dışından gelen 280 bin dolar ile 150 bin euro dolu çantayı, şoförü A.K.'ye vererek, Kapalı Çarşı'daki bir dövizciye götürüp bozdurmasını istedi.

    Çantayı alarak Kapalı Çarşı'ya giden A.K., çantayla beraber kaçtı. Şoförüne ulaşamayan S.N.A.M., polisi arayarak ihbarda bulundu.

    İhbarın ardından çalışma başlatan polis, A.K.'nin çantayla birlikte kaçtığını belirledi.

    Kısa sürede yakalandı

    Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, şüpheliyi aynı gün içerisinde Küçükçekmece Yeşilova Mahallesi'nde para dolu çantayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

    Fatih'te patronunun döviz dolu çantasını çalan şahıs ViDEO

    patron para

    Serbest bırakıldı

    DHA'nın haberine göre; emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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