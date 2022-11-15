Fatih'te patronunun 8 milyonluk çantasını çaldı

Fatih'te yanında şoför olarak çalıştığı yabancı uyruklu iş insanının döviz dolu çantasını çalan şahıs serbest bırakıldı.

Türkiye'de 4 yıldır ticaret yapan yabancı uyruklu iş insanı, yurt dışından gelen 280 bin dolar ile 150 bin euro dolu çantayı, şoförü A.K.'ye vererek, Kapalı Çarşı'daki bir dövizciye götürüp bozdurmasını istedi.

Çantayı alarak Kapalı Çarşı'ya giden A.K., çantayla beraber kaçtı. Şoförüne ulaşamayan S.N.A.M., polisi arayarak ihbarda bulundu.

İhbarın ardından çalışma başlatan polis, A.K.'nin çantayla birlikte kaçtığını belirledi.

Kısa sürede yakalandı

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, şüpheliyi aynı gün içerisinde Küçükçekmece Yeşilova Mahallesi'nde para dolu çantayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Fatih'te patronunun döviz dolu çantasını çalan şahıs ViDEO

Serbest bırakıldı

DHA'nın haberine göre; emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

















