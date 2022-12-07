Haberler

3. Sayfa Haberleri

Fatih'te pitbullu saldırganlara ateş edip bir kişiyi öldüren polis tutuklandı

Fatih'te pitbullu saldırganlara ateş edip bir kişiyi öldüren polis tutuklandı

Fatih'te yasaklı ırk olan 2 pitbull cinsi köpekle kendisine saldıran kişileri, durdurmak için silahla ateş eden ve bir kişinin ölümüne sebebiyet veren polis memuru çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.