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    Fatih'te polis, emniyet kemeri takmayan taksicilere ceza kesti

    Taksicileri denetleyen polis ekipleri, emniyet kemeri takmayan 4 şoföre para cezası verdi.
    • 09.05.2022 - 17:54
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    Fatih'te polis, emniyet kemeri takmayan taksicilere ceza kesti

    İstanbul'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, taksicilere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

    Fatih Aksaray'da denetim yapan ekipler, kurallara uymayan sürücüleri tespit etti.

    Denetimlerde 4 şoföre emniyet kemeri takmadıkları gerekçesiyle 169'aar lira idari para cezası uygulandı.

    Kemer ihlali ve taksimetre açılmadığı tespit edildi

    Şoförlerden 3'ünün emniyet kemeri takmadığı belirlenirken, bir taksicinin hem kemer ihlali yaptığı hem de taksimetre açmadığı tespit edildi.

    Taksimetre açmayan sürücüye ayrıca 888 lira para cezası kesildi. Taksi şoförü, yolcular istediği için taksimetre açmadığını savundu.

     

    "Çok fazla turist avcısı var"

    Denetimden ceza almadan geçen taksi şoförü Yücel Kökçü, "Ben denetimlerin yapılmasından yanayım. Taksicilik eskisi gibi bir meslek değil, çok fazla turist avcısı var. Bakın benim arabamda turist var. Galata'dan, taksi durağından aldım müşterimi. Taksimetreyi açtım, İstanbul Havalimanı'na gidiyorum. Havalimanına 300 liraya gideceğim. Havalimanından yolcu almadan geri çıkacağım. Bu bizim için sıkıntıya neden oluyor. Havalimanındakiler de ben de İstanbul'un taksicisiyiz. Ama ben şu an 300 liraya götüreceğim. Turist avcısı olan taksici esnaf arkadaşlarım arasında zihniyeti bozuk olanlar 600 liraya gidiyor. İlk başta devletin tüm taksicilere sahip çıkması lazım. Ben şimdi havalimanına gideceğim, oradan yolcu almadan geri geleceğim. Ama havalimanının taksicisi Havalimanından müşteriyi alıp Eminönü'ne götürüp geri giderken de yolcu alabiliyor." dedi.

    Fatihte emniyet kemeri takmayan taksicilere ceza -1

    Fatihte emniyet kemeri takmayan taksicilere ceza -2

    Fatihte emniyet kemeri takmayan taksicilere ceza -3

    Fatihte emniyet kemeri takmayan taksicilere ceza -4

    Fatihte emniyet kemeri takmayan taksicilere ceza -5

    Fatihte emniyet kemeri takmayan taksicilere ceza -6


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