Fatih'te polis, motosikletiyle tramvay yolundaki yayaya çarptı

Yayalara kırmızı ışık yandığı sırada koşarak tramvay yolunda giden yaya, polisin motosikletle çarpması sonucu yaralandı. Raporda yaya kusurlu bulundu.

24 Haziran'da İstanbul Fatih'teki Çapa-Şehremini Tramvay Durağı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde bir vatandaş tramvaya yetişmeye çalıştı.

23 yaşındaki yaya Yasin Dülger'in tramvaya yetişmek için yolun karşısına geçtiği sırada, tramvay yolunda ilerleyen polisin kullandığı motosiklet çarptı.

Dülger, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 15 metre sürüklendi.

AMELİYATA ALINDI

Motosiklet üzerinden düşen polis memuru ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulans ile hastaneye kaldırılan Dülger, ameliyata alındı.

Ameliyat sonucunda bacağının diz ve bilek arasına platin takılan Yasin Dülger, yaklaşık 2 ay boyunca yatarak tedavi gördü. Yaşanan kazanın ardından tutulan kaza raporuna göre Yasin Dülger, yayalara kırmızı ışık yandığı sırada karşıya geçtiği gerekçesiyle suçlu bulundu.

DÜLGER: İYİLEŞME SÜRECİMİN İKİ YIL SÜRECEĞİNİ SÖYLEDİLER. ŞU AN YÜRÜRKEN SEKİYORUM

Bacağına platin takılan Yasin Dülger, "Tramvaya yetişmek için Çapa Tramvay Durağı'na koşuyordum. O sırada tramvay yolundan motosikletli bir polis 80-90 km hızla geliyormuş. Geldiğini görmedim ve bana çarptı. Gözümü hastanede açtım. Bacağımda kırık oluştuğunu öğrendim. Ameliyat olmak için iki gün bekledim. Ameliyatta, diz ile bilek arasına, kemiğin içine çivi şeklinde platin takıldı.

Bu süreçte, hastane ve ev olmak üzere toplam 2 ay boyunca yatağa bağımlı kaldım. Bana çarpan polis memurunun, önce komiseri iki kez yanıma geldi. Daha sonra kendisi de geldi.

"İYİLEŞME SÜRECİMİN İKİ YIL SÜRECEĞİNİ SÖYLEDİLER"

Geldiğinde, odaya girerken göz göze geldik. Ancak daha sonra utancından mıdır, başka bir sebeple mi bilmiyorum ama yüzüme bile bakmadı.

Tramvay yolunda bu kadar hızlı gitmesi yanlış bir davranış. Sen motorlu trafik polisisin. Yollar boşken ve kırmızı ışıkta geçebilmene rağmen neden tramvay yolunu kullanıyorsun?

Bunun bir cezası olması gerekiyor. Maddi olarak kimseden bir beklentim yoktu ancak manevi bir destek de göremedim. Yanımda durmadılar. Bu durumdan çok rahatsız oldum. İyileşme sürecimin iki yıl süreceğini söylediler. Şu an yürürken sekiyorum" dedi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı, tramvay durağının güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Yasin Dülger'in koşarak tramvay yolundan karşıya geçtiği sırada, kendisine doğru gelen motosikletin çarptığı görülüyor.