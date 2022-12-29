Fatih'te polise tokat atan astsubay: Eylemde değildim, çanta arıyordum

Sağlık çalışanlarının eyleminde görevli polis memuruna tokat atan astsubay, “Amacım vurmak değildi, eşimi korumaktı” dedi. Astsubay, eylemde olmadığını eşinin çantasını aradığını söyledi.

Konya'da görevli doktor Ekrem Karakaya, 6 Temmuz 2022’de silahla vurularak öldürüldü.

Korkunç cinayetten 1 gün sonra ise bazı sağlık çalışanları sokağa döküldü…

İstanbul’un Fatih ilçesindeki Cerrahpaşa Tıp Fakültesi önünde de gösteriler vardı.

Sağlık Müdürlüğü’ne yürümek istediler

Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası, İstanbul Aile Hekimliği Derneği ile bazı sağlık meslek odaları ve sendikalara üye sağlık çalışanları olmak üzere 1100 kişinin katıldığı eylemde basın açıklaması yapıldı.

Grup sonrasında İl Sağlık Müdürlüğü’ne doğru yürüyüşe geçti.

Polis ekipleri de grubun fakülte dışına çıkmasına engel olmaya çalıştı.

Astsubay, polise tokat attı

Kalabalık, bariyerleri aşarak yürüyüşe devam etmek isteyince gerginlik çıktı.

Bu sırada o grup içerisinde astsubay olan N.K. Ö., görevli olan polis memuru Tugay I.’ya tokat attı.

Polis memuru astsubaydan şikâyetçi olurken, uzlaşmak istemediğini bildirdi.

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12 gün sonra tahliye edildi

Şikayet üzerine gözaltına alınan astsubay N. K. Ö., savcılık ifadesinde eşini korumak amacıyla görevli polis memurunu ittiğini söyledi, sonra da tokat attığını itiraf etti.

N. K. Ö., olay günü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tutukluluğuna yapılan itiraz sonucu N. K. Ö., 12 gün sonra tahliye edildi.

6 yıla kadar hapsi istendi

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da İddianame hazırlandı.

Hazırlanan iddianamede, astsubay N.K.Ö.’nün “Kanuna aykırı toplanma ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen dağılmama” ve “Kamu görevlisin görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından toplamda 1 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Yeniden hakim karşısına çıktı

Davanın, bugün duruşması yapıldı.

İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmaya tutuksuz sanık astsubay N. K. Ö. katıldı.

Şikayetçi polis memuru Tugay I. ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

‘Eylemde değildim, çantayı arıyordum’

Savunma yapan astsubay, “Eşim olaydan bir gün önce şehit edilen hekimin yas töreni yapılacağını öğrenince, törene katılmak istedi. Ben o gün kafede otururken, eşim törene alanına gitti. 15 dakika sonra ise beni arayarak, çantasını kaybettiğini söyledi. Ben de alana gittim ama çantayı bulamadık. Görevlilere çantayı bulan birisinin olup olmadığını sorduk, aramaya devam ederken bariyerlerin oraya geldik, bariyerlerin arka tarafına yaklaşık 20-30 kişilik bir grup geçmişti.

“Amacım kimseye vurmak değildi, eşimi korumaktı”

Biz de açık zannederek çantayı aramak için geçmek istedik. O sırada yoğun bir kargaşa oluştu, eşime bir darbe geldi. Eşim kucağıma doğru geldi, sol elimle ona sarıldım. İkinci bir darbenin gelmemesi için elimi savurdum. Amacım kimseye vurmak değildi, eşimi korumaktı.

Daha sonrasında polisler bizi oradan uzaklaştırdı, çantayı aramaya devam ettik. Amacımız eyleme katılmak veya direniş göstermek değildi. Şikayetçiyi yaralama kastım da yoktur. Olsaydı elim açık şekilde değil yumruk şeklinde vurmam, sonrasında da eylemi sürdürmem gerekirdi. Suç kastım yoktur beraatimi talep ederim.” dedi.

“Müvekkilimin kanuna aykırı yürüyüşten haberi yoktur”

Şikayetçi polis memuru Tugay I. ise sanıktan şikayetçi olduğunu ve cezalandırılmasını talep etti.

Polis memurunun avukatı, sanığın kalabalık arasında olduğunu, polis ekiplerinin uyarı anonsları yapmasına rağmen görüntülerde barikatları aşmaya çalıştığını ve sanığın olay anındaki amacının görevini yapmakta olan memura direnmek olduğunu söyledi.

Sanık avukatı ise müvekkilinin eşine karşı orantısız güç kullanıldığını iddia ederek, “Hem müvekkilim hem de eşi darbedilmiştir. Müvekkilim orada hedef almaksızın elini savurmuştur. Müvekkilimin niyeti kaybolan çantayı bulmaktır. Oradaki kalabalık gruba dahil olmak değildir. Müvekkilimin kanuna aykırı yürüyüşten haberi yoktur, anons yapılmamıştır.” ifadelerini kullandı.

Dosya mütalaa için savcıya gönderildi

DHA’nın haberine göre mahkeme mütalaasını hazırlaması için dosyayı duruşma savcısına gönderdi.

Mahkeme hakimi, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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