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    Fatih'te, restoran çalışanlarının silahlı kavgası kamerada

    Komşu olan iki restoran çalışanı arasında çıkan kavgada sandalyeler havada uçuştu. Kavgada bir kişi, bacağından vuruldu. Yaşanan anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
    • 21.11.2022 - 11:34
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 12:15
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    Fatih'te, restoran çalışanlarının silahlı kavgası kamerada

    İstanbul’un Fatih ilçesine bağlı Kumkapı’da, geçtiğimiz cumartesi komşu restoran çalışanları arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

    Kavgada taraflar, birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

    Sandalyeler havada uçuşurken taraflardan biri diğer gruba silahla ateş açtı.

    Kurşunlar bacağına isabet etti

    DHA’nın haberine göre; silahtan çıkan kurşunlar bir kişinin bacağına isabet etti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yaralı, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Polis, olayın yaşandığı restoran ve çevresinde incelemelerde bulundu.

    Fatih'te, restoran çalışanlarının silahlı kavgası kamerada ViDEO

    Olay anları kamerada

    Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, taraflar birbirleriyle konuştuğu sırada bir anda kavga etmeye başladıkları ve birbirlerine sandalyeyle saldırdıkları görüldü.

    Fatih te, restoran çalışanlarının silahlı kavgası kamerada #1

    Fatih te, restoran çalışanlarının silahlı kavgası kamerada #2

    Fatih te, restoran çalışanlarının silahlı kavgası kamerada #3

    Fatih te, restoran çalışanlarının silahlı kavgası kamerada #4

    Fatih te, restoran çalışanlarının silahlı kavgası kamerada #5


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