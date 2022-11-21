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Fatih'te, restoran çalışanlarının silahlı kavgası kamerada

Fatih'te, restoran çalışanlarının silahlı kavgası kamerada

Komşu olan iki restoran çalışanı arasında çıkan kavgada sandalyeler havada uçuştu. Kavgada bir kişi, bacağından vuruldu. Yaşanan anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.