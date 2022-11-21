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- Fatih'te, restoran çalışanlarının silahlı kavgası kamerada
Fatih'te, restoran çalışanlarının silahlı kavgası kamerada
- 21.11.2022 - 11:34
- Güncelleme : 21.11.2022 - 12:15
İstanbul’un Fatih ilçesine bağlı Kumkapı’da, geçtiğimiz cumartesi komşu restoran çalışanları arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Kavgada taraflar, birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.
Sandalyeler havada uçuşurken taraflardan biri diğer gruba silahla ateş açtı.
Kurşunlar bacağına isabet etti
DHA’nın haberine göre; silahtan çıkan kurşunlar bir kişinin bacağına isabet etti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, olayın yaşandığı restoran ve çevresinde incelemelerde bulundu.
Fatih'te, restoran çalışanlarının silahlı kavgası kamerada ViDEO
Olay anları kamerada
Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, taraflar birbirleriyle konuştuğu sırada bir anda kavga etmeye başladıkları ve birbirlerine sandalyeyle saldırdıkları görüldü.