Fatih'te şaşkına çeviren olay: Yangın tüpüyle kadınlara saldırdılar Otomobilde seyir halinde olan 3 şahıs, kaldırımda bekleyen kadınlara “Çalışıyor musun?” dedikten sonra yangın tüpü sıkarak saldırdı. O anlar şüphelilerin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

İstanbul'da gün geçmiyor ki garip bir olay yaşanmasın...

Görüntüler Fatih ilçesinden.

Dün akşam saatlerinde yaşanan olayda otomobille seyir halinde ilerleyen üç şahıs, kaldırımda bekleyen kadınları fark etti.

Kadınlara yangın tüpü sıktılar

Bunun üzerine şahıslar, yanlarına aldıkları yangın tüpüyle önce kadınların yanına yanaştı.

Sonrasında ise kadınlara ‘Çalışıyor musunuz?’ sorusunu yönelttiler.

Ardından yangın tüpü sıkarak saldırıya geçtiler.

"Semti böceklerden arındırıyoruz"

Bir anda yangın tüpü sıkılmasıyla şoka uğrayan kadınlar nereye kaçacaklarını bilemedi. Yaşanan olayın ardından üç şahıs gülerek araçla yollarına devam etti.

O anları sosyal medya hesaplarından, “Semti böceklerden arındırıyoruz.” notuyla paylaştılar.

Kadınların olayla ilgili şikayetçi olmadıkları öğrenildi.