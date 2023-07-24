İHA
İstanbul'da gün geçmiyor ki garip bir olay yaşanmasın...
Görüntüler Fatih ilçesinden.
Dün akşam saatlerinde yaşanan olayda otomobille seyir halinde ilerleyen üç şahıs, kaldırımda bekleyen kadınları fark etti.
Kadınlara yangın tüpü sıktılar
Bunun üzerine şahıslar, yanlarına aldıkları yangın tüpüyle önce kadınların yanına yanaştı.
Sonrasında ise kadınlara ‘Çalışıyor musunuz?’ sorusunu yönelttiler.
Ardından yangın tüpü sıkarak saldırıya geçtiler.
"Semti böceklerden arındırıyoruz"
Bir anda yangın tüpü sıkılmasıyla şoka uğrayan kadınlar nereye kaçacaklarını bilemedi. Yaşanan olayın ardından üç şahıs gülerek araçla yollarına devam etti.
O anları sosyal medya hesaplarından, “Semti böceklerden arındırıyoruz.” notuyla paylaştılar.
Kadınların olayla ilgili şikayetçi olmadıkları öğrenildi.