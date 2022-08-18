Karşı şeride geçmek isteyen minibüs şoförü, elektrikli scooteri göremeyince kaza meydana geldi. Yola savrulan scooter sürücüsü, kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.

İstanbul’un Fatih ilçesine bağlı Fatih Fevzipaşa Caddesi’nde, 15 Ağustos’ta saat 17.00 sıralarında, minibüs sürücüsü karşı şeride geçmek için otobüsün yanından geçmesini beklerken arkasındaki elektrikli scooteri görmedi.

Karşı şeride geçmek için manevra yapan minibüs, scooter ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli scooter sürücüsü karşı yola kadar savruldu.

O sırada caddeden hiçbir aracın geçmemesi muhtemel bir faciayı önledi.

DHA’nın haberine göre; scooter sürücüsü kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.

‘Scooter sürücüleri tehlike saçıyor’

Scooter sürücüsü ile minibüs şoförü arasında çıkan tartışma, esnafın araya girmesiyle tartışma son buldu. Çevre esnafı elektrikli scooter sürücülerin tehlike saçtığını söyleyerek duruma tepki gösterdi.

“Arkadaş kamyonetin altından çıktı”

Cadde esnafı Servet Selçuk, “Ses geldi. Arkadaşa baktık. Arkadaş kamyonetin altından çıktı. Bir de isyan etti, kamyonet sürücüsünü suçlu göstermeye çalıştı. Kamyonet ikinci şeritten otobüsün çıkmasını bekledi. Dönüş aldığı esnada scooter sürücüsü de burada kör noktaya geldi. Görmedi onu.

Fatih'te, scooter ile minibüs kafa kafaya çarpıştı VİDEO



“Dua etmesi gereken yerde isyan etti”

Allah korudu. Dua etmesi gereken yerde isyan etti. Kaldırımdan geçerken burada çok kişiye sıkıntı veriyorlar. Esnafa burada rahatsızlık veriyorlar, insanlara çarpıyorlar, olacak iş değil bu.” dedi.

“Bir araba gelmiş olsaydı parçalanabilirdi”

Yaşananları anlatan esnaf Mustafa Kağıt, “8-10 yaşlarında çocuklar kaldırımda bu araçlarla hızlı bir şekilde ilerliyor. Geçen burada bir kaza oldu. Tam benim önüme düştü. Diğer taraftan bir araba gelmiş olsaydı parçalanabilirdi.” dedi.