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    Fatih'te şofben içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi

    İhbar üzerine bir eve yapılan baskında elektrikli şofben içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde bulundu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınıp tutuklandı.
    • DHA
    • 20.12.2021 - 14:57
    • Güncelleme : 20.12.2021 - 15:00
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    Fatih'te şofben içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi

    İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Katip Kasım Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı, narkotik polisini harekete geçirdi.

    Araştırmalar sonucunda adreste yabancı uyruklu bir kişinin yaşadığı tespit edildi.

    ŞOFBENDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

    Ekipler tarafından eve yapılan baskında elektrikli şofben içerisine gizlenmiş 55.9 gram metanfetamin, 80 gram afgan macunu, 3 adet extacy hap ve hassas terazi ele geçirildi.

    1 TUTUKLAMA

    Afganistan uyruklu A.B. gözaltına alınarak mahkemeye sevk edildi. A.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Fatih'te şofben içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi VİDEO

    Fatih te şofben içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi #1

    Fatih te şofben içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi #2

    Fatih te şofben içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi #3

    Fatih te şofben içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi #4

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