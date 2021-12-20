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Fatih'te şofben içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi

Fatih'te şofben içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi

İhbar üzerine bir eve yapılan baskında elektrikli şofben içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde bulundu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınıp tutuklandı.