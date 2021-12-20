- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Fatih'te şofben içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi
Fatih'te şofben içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi
İhbar üzerine bir eve yapılan baskında elektrikli şofben içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde bulundu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınıp tutuklandı.
- DHA
- 20.12.2021 - 14:57
- Güncelleme : 20.12.2021 - 15:00
İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Katip Kasım Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı, narkotik polisini harekete geçirdi.
Araştırmalar sonucunda adreste yabancı uyruklu bir kişinin yaşadığı tespit edildi.
ŞOFBENDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI
Ekipler tarafından eve yapılan baskında elektrikli şofben içerisine gizlenmiş 55.9 gram metanfetamin, 80 gram afgan macunu, 3 adet extacy hap ve hassas terazi ele geçirildi.
1 TUTUKLAMA
Afganistan uyruklu A.B. gözaltına alınarak mahkemeye sevk edildi. A.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Fatih'te şofben içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi VİDEO