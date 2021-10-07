Karagümrük Mahallesi Sarmaşık Sokak üzerinde, husumetli 2 grup uzun namlulu silahlarla çatıştı. 3 kişinin yaralandığı çatışma anları, kameraya yansıdı.

İstanbul’un Fatih ilçesine bağlı Karagümrük Mahallesi Sarmaşık Sokak üzerinde, saat 10.00 sıralarında aralarında husumet olduğu öğrenilen 2 grup, sözlü tartışma sonrası uzun namlulu silahlarla birbirlerine rastgele ateş açtı.

Bölgenin yakınında bulunan polis merkezindeki görevli ekipler olaya müdahale etti.

Çatışmaya katılan ve baba oğul oldukları öğrenilen Ergün T., Emrah T. ile Çağatay Ö., yaralı olarak olay yerine sevk edilen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

POLİSİ GÖRÜNCE SİLAHLARI BIRAKIP KAÇTILAR

Yaşanan anlar, çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde ellerinde uzun namlulu silah olan şahısların birbirleri çatıştıkları, polis müdahalesi sonrası bazı şahısların silahlarını bırakıp kaçması yer aldı.

Fatih’te, sokak ortasında uzun namlulu silahlarla çatıştılar VİDEO



ARAÇ VE YAYA TRAFİĞİNE KAPATILDI

Sokağın giriş ve çıkışlarına güvenlik şeridi çeken polis ekipleri, sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı.

Olay yeri inceleme ekipleri tarafından bölgede geniş çaplı inceleme başlatıldı.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olaya karıştığı tespit edilen 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıslar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.