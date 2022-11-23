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    Fatih'te sopa ve bıçaklı saldırı sonucu 4 kişi yaralandı

    Yabancı uyruklu iki taraf arasında çıkan kavgada ortalık adeta savaş alanına döndü. Sopa ve bıçakların kullandığı kavgada 4 kişi yaralandı, olaya polis ekipleri müdahale etti.
    • 23.11.2022 - 12:14
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 14:18
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    Fatih'te sopa ve bıçaklı saldırı sonucu 4 kişi yaralandı

    İstanbul'un Fatih ilçesi, Karagümrük Mahallesi’nde sabah saatlerinde bir kavga meydana geldi.

    Yabancı uyruklu iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı devam eden husumet sebebiyle sabah saatlerinde karşılaşan iki kadın, sokak ortasında tartışmaya başladı.

    Kavgada 4 kişi yaralandı

    Tarafların tartışması kısa süre içinde kavgaya dönüştü ve yakınları olay yerine sopa ve bıçaklarla geldi.

    Ortalık bir anda savaş alanına döndü ve yaşanan kavgada 4 kişi yaralandı.

    Fatih'te sopa ve bıçaklı saldırı sonucu 4 kişi yaralandı VİDEO

    Fatih te sopa ve bıçaklı saldırı sonucu 4 kişi yaralandı #1

    Polis ekipleri olaya müdahale etti

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga son buldu. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken kavgaya karışan kişiler, polis ekipler tarafından gözaltına alındı.

    Fatih te sopa ve bıçaklı saldırı sonucu 4 kişi yaralandı #2

    Kavga anı vatandaşların kamerasına yansıdı

    İHA'nın haberine göre, yaşanan kavgayı gören vatandaşlar cep telefonu ile olay anını kaydetti.

    Kaydedilen görüntülerde, tarafların birbirlerine sopalarla vurduğu ve polis ekipleri gelince tarafların kaçmaya çalıştığı anlar görülüyor.

    Fatih te sopa ve bıçaklı saldırı sonucu 4 kişi yaralandı #3

    Fatih te sopa ve bıçaklı saldırı sonucu 4 kişi yaralandı #4


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