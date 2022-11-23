Yabancı uyruklu iki taraf arasında çıkan kavgada ortalık adeta savaş alanına döndü. Sopa ve bıçakların kullandığı kavgada 4 kişi yaralandı, olaya polis ekipleri müdahale etti.

İstanbul'un Fatih ilçesi, Karagümrük Mahallesi’nde sabah saatlerinde bir kavga meydana geldi.

Yabancı uyruklu iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı devam eden husumet sebebiyle sabah saatlerinde karşılaşan iki kadın, sokak ortasında tartışmaya başladı.

Kavgada 4 kişi yaralandı

Tarafların tartışması kısa süre içinde kavgaya dönüştü ve yakınları olay yerine sopa ve bıçaklarla geldi.

Ortalık bir anda savaş alanına döndü ve yaşanan kavgada 4 kişi yaralandı.

Fatih'te sopa ve bıçaklı saldırı sonucu 4 kişi yaralandı VİDEO

Polis ekipleri olaya müdahale etti

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga son buldu. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken kavgaya karışan kişiler, polis ekipler tarafından gözaltına alındı.





Kavga anı vatandaşların kamerasına yansıdı

İHA'nın haberine göre, yaşanan kavgayı gören vatandaşlar cep telefonu ile olay anını kaydetti.

Kaydedilen görüntülerde, tarafların birbirlerine sopalarla vurduğu ve polis ekipleri gelince tarafların kaçmaya çalıştığı anlar görülüyor.