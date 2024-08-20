Fatih’te sürücüler, taksiciyi darbetti Yol verme nedeniyle otomobil sürücüsü ve taksi şoförü arasında sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada otomobil sürücüsü taksi şoförünü darbettiği o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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İHA

Önceki gün gece saatlerinde Fatih’te meydana gelen olayda, sokak üzerinde otomobil ve taksi şoförü arasında yol verme nedeniyle sözlü tartışma çıktı.

Taraflar arasındaki tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Otomobilden inen 3 kişi, taksi şoförüne tekme, yumruk ve sopalarla saldırdı.

Daha sonra taksi şoförü, yerden aldığı taş ile kendini korumaya çalıştı. Bir süre sonra otomobilden inen 3 kişi, olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

O ANLAR KAMERADA

Sokak üzerinde başlayan ve bir süre sonra tarafların tekme, yumruk ve sopalar birbirlerine saldırdığı o anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)