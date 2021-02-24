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    Fatih’te sürücünün yoldan çıkma anı kamerada

    Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün yoldan çıkma anı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
    • İHA
    • 24.02.2021 - 11:20
    • Güncelleme : 24.02.2021 - 11:47
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    Fatih’te sürücünün yoldan çıkma anı kamerada

    İstanbul Fatih’e bağlı Balat’ta saat 08.45 Ayvansaray Caddesi üzerinde Eminönü istikametine giden Kazım Pınar idaresindeki 34 BV 076 Peugeot marka otomobil, kayganlaşan yol nedeniyle kontrolden çıktı.

    Otomobil, önce refüje ardından karşı şeridi geçerek, kaldırıma çarparak durdu.

    KAZA ANI KAMERADA

    Kazada sürücü Pınar yaralanırken, kazayı gören vatandaşlar yaralıya araçtan çıkardı. Olay anı kameralara da yansıdı.

    Fatih’te sürücünün yoldan çıkma anı kamerada VİDEO

    Fatih’te sürücünün yoldan çıkma anı kamerada #1

    TRAFİK AKSADI

    İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle trafikte bir süre aksama meydana geldi. Aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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