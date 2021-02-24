- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Fatih’te sürücünün yoldan çıkma anı kamerada
Fatih’te sürücünün yoldan çıkma anı kamerada
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün yoldan çıkma anı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
- İHA
- 24.02.2021 - 11:20
- Güncelleme : 24.02.2021 - 11:47
İstanbul Fatih’e bağlı Balat’ta saat 08.45 Ayvansaray Caddesi üzerinde Eminönü istikametine giden Kazım Pınar idaresindeki 34 BV 076 Peugeot marka otomobil, kayganlaşan yol nedeniyle kontrolden çıktı.
Otomobil, önce refüje ardından karşı şeridi geçerek, kaldırıma çarparak durdu.
KAZA ANI KAMERADA
Kazada sürücü Pınar yaralanırken, kazayı gören vatandaşlar yaralıya araçtan çıkardı. Olay anı kameralara da yansıdı.
Fatih’te sürücünün yoldan çıkma anı kamerada VİDEO
TRAFİK AKSADI
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle trafikte bir süre aksama meydana geldi. Aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.