Petrol
94.87
0.62%
Euro
18.0744
0.13%
Dolar
18.5853
0.00%
Altın
999.87
0.39%
Borsa
3572
0.00%
Bitcoin
359.427
0.07%
BTXN Coin
7.99
-1.96%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C

    Fatih’te sürücüye döner bıçağıyla saldıran kağıt toplayıcısı tutuklandı

    Yol verme nedeniyle çıkan tartışmada kağıt toplayıcısı döner bıçağıyla otomobil sürücüsüne saldırıp yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsı gözaltına aldı.
    • 12.10.2022 - 09:58
    • Güncelleme : 12.10.2022 - 10:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fatih’te sürücüye döner bıçağıyla saldıran kağıt toplayıcısı tutuklandı

    Dün öğle saatlerinde İstanbul'un Fatih ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı.

    Ara sokağa motosikletini bırakan kağıt toplayıcısı yabancı uyruklu Ferhad Omranıfa trafiğe neden oldu.

    Bu sırada yoldan geçmek isteyen bir sürücü Şehmuz Aykurt, şahıstan yol istedi.

    Döner bıçağıyla saldırdı

    Bir süre yol vermemekte direnen şahıs ve Aykurt arasında tansiyon yükseldi.

    Ardından motosikletindeki döner bıçağını alan Omranıfa, araç içerisindeki sürücüye saldırmaya başladı. Aykurt kendini araç içerisinde korumaya çalışırken, öfkeli şahsın salladığı döner bıçağı bileğini kesti.

    Fatih'te kağıt toplayıcı döner bıçağıyla sürücüye saldırdı VİDEO

    Fatih’te sürücüye döner bıçağıyla saldıran kağıt toplayıcısı tutuklandı #1

    Gözaltına alındı

    Kavgayı gören mahalle esnafı şahsı yakalayarak darbederken yaralı sürücü ise aracıyla hastaneye kaldırıldı.

    İHA'nın aktarımına göre; ihbar üzerine olay yerine gelen polsi ekipleri, yakalanarak gözaltına alındı.

    Fatih’te sürücüye döner bıçağıyla saldıran kağıt toplayıcısı tutuklandı #2

    İddianame hazırlandı

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Aykurt'un şikayetçi olduğu, şüphelinin de suçunu dolaylı olarak kabul ettiği belirtildi.

    3 yıldan 9 yıla kadar hapsi istendi

    İddianamede, şikayetçinin sol kolundan basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek şekilde yaralandığı ve bu yaralanmasının yaşamını tehlikeye soktuğu kaydedildi.

    Şüpheli Ferhad Omranıfar'ın "kasten yaralama" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası ve mahkum olması halinde sınır dışı edilmesi de talep edildi.

    Şüpheli Omranıfar, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

    Fatih’te sürücüye döner bıçağıyla saldıran kağıt toplayıcısı tutuklandı #3


    Suriye mesajı: Temaslar olabilir
    Gündem

    Suriye mesajı: Temaslar olabilir

    Sakarya'da sokak ortasında baba ve oğlu bıçaklanarak yaralandı
    İç Haber

    Sakarya'da sokak ortasında baba ve oğlu bıçaklanarak yaralandı

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Görüş Bildir