Fatih’te sürücüye döner bıçağıyla saldıran kağıt toplayıcısı tutuklandı

Yol verme nedeniyle çıkan tartışmada kağıt toplayıcısı döner bıçağıyla otomobil sürücüsüne saldırıp yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsı gözaltına aldı.

Dün öğle saatlerinde İstanbul'un Fatih ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı.

Ara sokağa motosikletini bırakan kağıt toplayıcısı yabancı uyruklu Ferhad Omranıfa trafiğe neden oldu.

Bu sırada yoldan geçmek isteyen bir sürücü Şehmuz Aykurt, şahıstan yol istedi.

Döner bıçağıyla saldırdı

Bir süre yol vermemekte direnen şahıs ve Aykurt arasında tansiyon yükseldi.

Ardından motosikletindeki döner bıçağını alan Omranıfa, araç içerisindeki sürücüye saldırmaya başladı. Aykurt kendini araç içerisinde korumaya çalışırken, öfkeli şahsın salladığı döner bıçağı bileğini kesti.

Fatih'te kağıt toplayıcı döner bıçağıyla sürücüye saldırdı VİDEO

Gözaltına alındı

Kavgayı gören mahalle esnafı şahsı yakalayarak darbederken yaralı sürücü ise aracıyla hastaneye kaldırıldı.

İHA'nın aktarımına göre; ihbar üzerine olay yerine gelen polsi ekipleri, yakalanarak gözaltına alındı.

İddianame hazırlandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Aykurt'un şikayetçi olduğu, şüphelinin de suçunu dolaylı olarak kabul ettiği belirtildi.

3 yıldan 9 yıla kadar hapsi istendi

İddianamede, şikayetçinin sol kolundan basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek şekilde yaralandığı ve bu yaralanmasının yaşamını tehlikeye soktuğu kaydedildi.

Şüpheli Ferhad Omranıfar'ın "kasten yaralama" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası ve mahkum olması halinde sınır dışı edilmesi de talep edildi.

Şüpheli Omranıfar, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.