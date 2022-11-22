Fatih'te sürücüye saldıran kağıt toplayıcısının cezası belli oldu

Yol kenarında hurda arabasını çekmesini isteyen sürücüyü döner bıçağıyla yaraladığı iddiasıyla 9 yıla kadar hapsi istenen kağıt toplayıcısı, ilk duruşmada 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul’un Fatih ilçesi Yedikule semtinde İranlı kağıt toplayıcı Ferhad Omranıfar, 9 Ekim Pazar günü saat 17.00 sıralarında çöp konteynerinden kağıt toplarken hurda arabasını yola park etti.

Sokaktan geçen hafif ticari araç sürücüsü Şeyhmus Aykurt, Omranıfar’dan yol isteyince aralarında tartışma çıktı.

Döner bıçağıyla saldırdı

Tartışma kavgaya dönünce kağıt toplayıcısı, motosikletinde bulunan döner bıçağını alarak araç içerisindeki Aykurt'a saldırarak bileğinden yaraladı.

Gürültü üzerine mahalle esnafı, döner bıçaklı saldırganı yakalayarak dövdü.

Dehşet anları kamerada

Bileğinden yaralanan Aykurt ise esnaf tarafından hastaneye götürüldü.

Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına kaydedildi.

Fatih'te kağıt toplayıcı döner bıçağıyla sürücüye saldırdı VİDEO

İddianamesi 2 günde tamamlandı

Olay sonrası polis tarafından gözaltına alınan Ferhad Omranıfar, 10 Ekim'de Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilerek tutuklandı.

Savcılık, tutuklanmasının ardından Omranıfar hakkındaki soruşturmayı 2 gün içinde tamamladı.

"Yol verir misin?" dedi

İddianamede, olayın gerçekleştiği 9 Ekim günü aracı ile seyir halinde olan şikayetçi Şeyhmus Aykurt'un, yol kenarında hurda arabası olması nedeniyle yoldan geçememesi üzerine şüpheli Ferhad Omranıfar'a "Yol verir misin?" dediği belirtildi.

Şüpheli Omranıfar'ın ise "Buradan tır geçer." diyerek cevap verdiği ve ardından 60 cm uzunluğundaki döner bıçağıyla Aykurt'u yaraladığı anlatıldı.

9 yıla kadar hapsi isteniyordu

Aykurt'un şikayetçi olduğu, şüphelinin de suçunu dolaylı olarak kabul ettiği belirtildi.

İddianamede, şikayetçinin sol kolundan basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek şekilde yaralandığı ve bu yaralanmasının yaşamını tehlikeye soktuğu kaydedildi.

İddianamede, şüpheli Ferhad Omranıfar'ın "Kasten yaralama" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası ve mahkum olması halinde sınır dışı edilmesi de talep ediliyordu.

7 yıl 6 ay hapis cezası aldı

DHA’nın haberine göre kağıt toplayıcısı Ferhad Omranıfar, ilk duruşmada 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.