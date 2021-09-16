Laleli’den Samatya’ya yolcu taşıyan taksi şoförü Mahmut Akman, yol verme meselesinden tartıştığı şahısların saldırısına uğradı. Akman, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul’un Fatih ilçesinde, Laleli’deki bir otelden aldığı yolcuları Samatya’daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürmek üzere yola çıkan taksi şoförü Mahmut Akman, Yokuş Çeşme Sokak'a girdiğinde yolun bir otomobil tarafından kapatıldığını gördü.

Akman ile otomobildeki şahıslar arasında yol verme tartışması yaşandı. Tartışmanın ardından otomobildeki 2 kişi, Akman’ı takip edip önünü kestikten sonra tekme ve yumruklarla saldırdı.

SOPALARLA DÖNDÜLER

Şahısların gitmesinin ardından ağır yaralı haldeyken polis ekiplerine haber veren Akman, ekipleri beklerken saldırganların ellerinde sopalarla geri döndüğünü gördü.

Akman’ı bir kez daha sopalarla darbeden şahıslar, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Mahmut Akman, yaralı olarak ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

“SORGUSUZ SUALSİZ DARBETTİLER”

Tedavisinin ardından başından geçenleri anlatan Akman, şu sözleri kaydetti:

“Otelden yolcumu aldım. Bana hastaneye gideceklerini ilettiler. Yolcularla beraber Laleli’den yola çıktık. Yokuş Çeşme Sokak’ın başında bir araç park etmişti. Yol kapalıydı. Sohbet ediyorlardı. Ben de yol istedim. Ağır ağır yol verdiler. Bu şekilde araç park edilir mi gibisinden baktım. Ben geçtikten sonra aracın gazına bastılar. Selektör yaptılar. Ayağımı gazdan kestim. Diyalog yaşanacak sandım. Önüme geçtiler. Sorgusuz sualsiz darbettiler.”

Fatih’te, taksi şoförünü sopayla darbettiler VİDEO



“BURADAN SAĞ ÇIKMAK ZOR DEDİM”

Saldırıda parmaklarının kırılmak istendiğini belirten Akman, “Parmaklarımı kurtardım. Daha sonra arbede yaşandı. ‘Polisi arayacağım’ dedim. Geri geldiler. Telefonumu alıp yere fırlattılar. Daha sonra telefonu yerden aldım. Polisi arayıp beklemeye başladım. Onlar gitmişti. 5 dakika filan oldu. Polisten önce geri geldiler. Kalın sopalarla bana saldırdılar. Bir an düşündüm. ‘Buradan herhalde sağ çıkmak zor’ dedim. 1-2 defa kurtardım ama isabet aldım. Kafama göğsüme darbeler aldım. Parmağımda çıkık var.” dedi.

“ÖTEKİNE SOPAYI VERDİ AL SEN DEVAM ET DEDİ”

Akman, “Ben biriyle mücadele ederken ötekine sopayı verdi. ‘Al, biraz sen devam et’ dedi. Bu sefer onunla mücadele ettim. Olaydan sonra 112 beni aradı. Ambulansla hastaneye gittim. Saat 03.00 gibi hastanedeydim. 2 kişilerdi. Memur arkadaşlar gözaltına alındığını söyledi.” sözlerini kaydetti.