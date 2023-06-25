Fatih’te taksici kavgası: O anlar kamerada Müşteri beklemek için yol kenarında bekleyen taksi sürücüleri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yumruk yumruğa kavga çıktı.

İHA

Taksiciler bu kez kendi kavgalarıyla gündeme geldi.

Olayın adresi İstanbul.

Fatih'te bugün öğle saatlerinde yaşanan olayda, müşteri almak için bekleyen taksi şoförleri, müşteri bekledikleri esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışmaya başladı.

Gerilim ise giderek arttı.

Yumruk yumruğa giriştiler

Bir süre sonra birbirlerine yumruklarla saldıran taksi şoförlerini diğer taksi şoförleri ve vatandaşlar araya girerek güçlükle sakinleştirdi.

Tarafların birbirlerine yumruklarla saldırdığı o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Görüntülerde taksi şoförlerinin ilk önce konuştuğu daha sonra da birbirlerine yumruk attığı görülüyor.