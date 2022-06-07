Fatih'te, takside sahte dolar veren yabancı şahsı bekçiler yakaladı

Bindiği takside sahte 100 dolar uzatarak dolandırmaya çalışan yabancı uyruklu şahıs, bekçiler tarafından kısa süren kovalamacının ardından yakalandı.

İstanbul Havalimanı'ndan taksiye binen yabancı uyruklu müşteri, Fatih ilçesi Aksaray'a geldiğinde 300 lira tutan ücret karşılığında 100 dolar verince taksi şoförü durumdan şüphelendi.

Taksi şoförü, devriye gezmekte olan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli mahalle bekçilerine durumu anlatınca, kovalamaca başladı.

Bekçileri görünce kaçmaya başlayan yabancı uyruklu şahıs, kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı.

DHA’nın haberine göre; üzerinden sahte olduğu öğrenilen 150 dolar çıkan şüpheli, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

“Para üstü istedi, parası sahte çıktı”

Taksi şoförü, "Havalimanından geldi buraya. 300 lira verecekti, 100 dolar verdi. Para üstü istedi, parası sahte çıktı. Halen daha paramı vermedi şikayetçiyim." dedi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.