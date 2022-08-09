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    Fatih'te tarihi Camcılar Camii'nde yangın çıktı

    Fatih'te restorasyon çalışması yürütülen tarihi Camcılar Camii'ndeki yangın kontrol altına alınırken camide maddi hasar meydana geldi.
    • 09.08.2022 - 20:47
    • Güncelleme : 09.08.2022 - 21:10
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    Fatih'te tarihi Camcılar Camii'nde yangın çıktı

    İstanbul'un Fatih ilçesi İskenderpaşa Şekerci Sokak'ta iki katlı tarihi Camcılar Camii'nde yangın çıktı.

    Restorasyon çalışmalarının yapıldığı caminin alt katından dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

    Bir yandan da caminin etrafındaki demir sacları açmaya çalıştı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri sacları keserek iki taraftan yangına müdahale etti.

    Maddi hasar meydana geldi

    DHA'nın haberine göre yangın yaklaşık bir saatlik çalışmanın sonucunda kontrol altına alındı. Yangın sonucu caminin içinde hasar oluştu.

    "Burası yatakhane olmuş"

    Mahalle sakini Hüseyin Aydemir, "Cami yaklaşık on senedir inşaat şeklinde. Ne kadar madde bağımlısı varsa buraya geliyorlar. Ne bakan var, Ne de soran var. Her gün burada biz uğraşıyoruz. Burası yatakhane olmuş. Cami içerisinde ateş yakıp istediklerini yapıyorlar" dedi.

    Fatih'te tarihi Camcılar Camii'nde yangın çıktı VİDEO

    Fatih te tarihi Camcılar Camii nde yangın çıktı #1

    Fatih te tarihi Camcılar Camii nde yangın çıktı #2

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