Fatih'te tartıştığı kişiyi öldürüp kaçtı İki grup arasında çıkan tartışma büyüdü, silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir kişi vurularak hayatını kaybetti. Cinayet güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri de şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

DHA İstanbul’un Fatih ilçesi Mimar Hayrettin Mahallesi'nde 1 Nisan Cumartesi gecesi bir araya gelen iki grup, saat 03.00 sıralarında tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede, silahlı kavgaya dönüştü. Taraflardan biri, tartıştığı Barış Y.’ye belinden çıkardığı silahla ateş açtı. Peş peşe sıkıp kaçtı Barış Y.’nin tekme atarak karşılık vermeye çalıştığı sırada kurşunlardan biri bacağına isabet etti. Şüpheli, Barış Y.’ye peş peşe ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Barış Y.’nin arkadaşları, peşinden koşup şüpheliyi yakalamaya çalışsa da başarılı olamadı. Kurtarılamadı Durum hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Bölgeye gelen polisler çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Barış Y.’ye ilk müdahaleyi burada yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Barış Y., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dehşet anı kamerada Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Cinayet, anbean güvenlik kamerasına yansıdı. "Olay yerinde hayatını kaybetmemişti" Olayla ilgili konuşan esnaf Süleyman Yılmaz, “Cumayı cumartesiye bağlayan gece bizim bildiğimiz kadarıyla aralarında kavga çıkıyor. Karşı taraftaki arkadaş silahını çekip ayağına sıkıyor. Ötekisi yere düştüğü anda ayağını havaya kaldırırken silaha değiyor; kafasına denk geliyor ve mermi kafasına geliyor. Gittiğinde aşıyordu fakat sonradan bize öldüğünü bildirdiler. Söylediklerine göre olay yerinde hayatını kaybetmemişti. Polisin dediklerine göre şahıs sonradan ölmüştü.” dedi.