Tramvay durağında yaşlı adamla tartışan bir şahsı ‘Gücün yaşlı adama mı yetiyor’ diyerek tabancayla vuran Süleyman K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Beyazıt tramvay durağında, Güner A. (48) ile İsmail T. (44) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

İkilinin tartıştığını gören Süleyman K. (31) ise ‘Gücün yaşlı adama mı yetiyor’ diyerek İsmail T.’ye müdahale etti.

SİLAHLA BACAĞINDAN VURDU

Bu kez Süleyman K. ile İsmail T. arasında kavga çıktı. Öfkelenen Süleyman K., yanındaki tabanca ile İsmail T.’ye ateş etti. Bacağından yaralanan İsmail T. yere düşerken, Süleyman K. kaçmaya başladı.

Fatih’te tartıştığı kişiyi silahla vurdu; tutuklandı VİDEO



GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANDI

Silah sesinin duyup durağa gelen polis ekipleri şüpheliyi yakalarken, yaralanan İsmail T. ise İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kumkapı Polis Merkezi'ne götürülen Süleyman K., işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilerek tutuklandı.