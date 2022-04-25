Fatih'te taş attığı polisi şehit eden zanlı tutuklandı

Polis memuruna taş atarak şehit olmasına neden olan katil zanlısı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul’un Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Zafer Mat, önceki akşam operasyon sırasında şüpheli Burhan B.'nin kaçmasını önlemek için yan binanın yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarına çıktı.

Polislerin geldiğini gören şüpheli, bu sırada çevrede bulduğu taşı fırlattı.

Kafasından darbe alan polis memuru Zafer Mat, duvarın üzerinden düşerek ağır yaralandı.

Hastanede şehit düştü

Hastaneye kaldırılan polis memuru Zafer Mat, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Katil Burhan B. ise yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi.

Polis katili tutuklandı

Savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından Burhan B., tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

DHA’nın haberine göre Burhan B., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.