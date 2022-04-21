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    Fatih’te, tekmeli tokatlı yol verme tartışması kamerada

    Yol verme nedeniyle tartışan iki sürücü, birbirlerine tekme ve tokatlarla saldırdı. Trafiği karıştıran kavgaya diğer sürücüler korna çalarak tepki gösterdi.
    • 21.04.2022 - 13:14
    • Güncelleme : 21.04.2022 - 14:27
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    Fatih’te, tekmeli tokatlı yol verme tartışması kamerada

    İstanbul’un Fatih ilçesine bağlı Yavuz Selim Caddesi'nde, dün öğle saatlerinde iki sürücü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma, tekme tokat kavgaya dönüştü.

    Otomobillerinden inip birbirlerine saldıran sürücüleri, çevredeki vatandaşlar ayırmaya çalıştı.

    Kavgayı ayırmak isteyenlere de saldırdı

    DHA’nın haberine göre; sürücülerden biri, kavgayı ayırmaya çalışanlara da saldırdı. Kavga nedeniyle trafik sıkışınca, diğer sürücüler korna çalarak tepki gösterdi.

    Kendi otomobilini tekmeledi

    Sürücülerden birinin otomobiline binerek uzaklaşması ile kavga sona erdi. Diğer sürücü bağırarak kendi otomobilini tekmeledikten sonra, beraberindeki iki kişiyle otomobiline binerek uzaklaştı.

    Yaşanan kavga anları, cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

    Fatih’te, tekmeli tokatlı yol verme tartışması kamerada VİDEO

    Fatih’te, tekmeli tokatlı yol verme tartışması kamerada #1

    Fatih’te, tekmeli tokatlı yol verme tartışması kamerada #2

    Fatih’te, tekmeli tokatlı yol verme tartışması kamerada #3

    Fatih’te, tekmeli tokatlı yol verme tartışması kamerada #4


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