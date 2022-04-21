Yol verme nedeniyle tartışan iki sürücü, birbirlerine tekme ve tokatlarla saldırdı. Trafiği karıştıran kavgaya diğer sürücüler korna çalarak tepki gösterdi.

İstanbul’un Fatih ilçesine bağlı Yavuz Selim Caddesi'nde, dün öğle saatlerinde iki sürücü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma, tekme tokat kavgaya dönüştü.

Otomobillerinden inip birbirlerine saldıran sürücüleri, çevredeki vatandaşlar ayırmaya çalıştı.

Kavgayı ayırmak isteyenlere de saldırdı

DHA’nın haberine göre; sürücülerden biri, kavgayı ayırmaya çalışanlara da saldırdı. Kavga nedeniyle trafik sıkışınca, diğer sürücüler korna çalarak tepki gösterdi.

Kendi otomobilini tekmeledi

Sürücülerden birinin otomobiline binerek uzaklaşması ile kavga sona erdi. Diğer sürücü bağırarak kendi otomobilini tekmeledikten sonra, beraberindeki iki kişiyle otomobiline binerek uzaklaştı.

Yaşanan kavga anları, cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Fatih’te, tekmeli tokatlı yol verme tartışması kamerada VİDEO

