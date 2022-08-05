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    Fatih'te trafoda çıkan yangın söndürüldü

    Fatih'te trafoda çıkan yangın panik yarattı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alev alev yanan trafoyu söndürmeyi başardı.
    • 05.08.2022 - 04:22
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    Fatih'te trafoda çıkan yangın söndürüldü

    Fatih'te saat 15.30 sıralarında Aksaray Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde bulunan trafoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Ekipler yangına müdahale etti

    Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

    Fatih te trafoda çıkan yangın söndürüldü #1

    Yanan trafo söndürüldü

    İHA'nın haberine göre, yer yer patlamaların olduğu yangında çevredeki vatandaşlar panik yaşarken trafoya verilen elektrik akımı kesildikten sonra itfaiye ekipleri alev alev yanan trafoyu söndürdü.

    Yaşanan yangında ölü veya yaralı olmazken trafoda hasar meydana geldi.

    Fatih te trafoda çıkan yangın söndürüldü #2


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