Fatih'te trafoda çıkan yangın söndürüldü

Fatih'te trafoda çıkan yangın panik yarattı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alev alev yanan trafoyu söndürmeyi başardı.

Fatih'te saat 15.30 sıralarında Aksaray Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde bulunan trafoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ekipler yangına müdahale etti

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.





Yanan trafo söndürüldü

İHA'nın haberine göre, yer yer patlamaların olduğu yangında çevredeki vatandaşlar panik yaşarken trafoya verilen elektrik akımı kesildikten sonra itfaiye ekipleri alev alev yanan trafoyu söndürdü.

Yaşanan yangında ölü veya yaralı olmazken trafoda hasar meydana geldi.



