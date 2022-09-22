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    Fatih'te turist, hesabı ödemek istemeyince ortalık karıştı

    Ailecek yemek yemek için restorana gelen yabancı uyruklu vatandaşlar, gelen hesabı fazla bularak ödemek istemedi. Bunun üzerine çalışanlar ve müşteri arasında kavga çıktı. O anlar kameralara yansıdı.
    • 22.09.2022 - 16:42
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 16:54
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    Fatih'te turist, hesabı ödemek istemeyince ortalık karıştı

    Restoranda yemek yiyen turist, hesabın fazla gelmesine tepki gösterdi.

    İstanbul'un Fatih ilçesindeki bir restoran, akşam saatlerinde adeta karıştı.

    Turist aile yemeğin ardından hesabı istedi. Masaya bırakılan fişteki ücreti gören turistler, yanlışlık olduğunu düşünerek personele tepki gösterdi.

    Ücreti ödemek istemedi

    Tarafların arasında anlaşmazlık çıkınca turist, bu ücreti ödemeyeceğini belirtti.

    Bunun üzerine başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

    Fatih'te turist, hesabı ödemek istemeyince ortalık karıştı VİDEO

    Küfür ve hakaretler havada uçuştu

    İş yeri çalışanlarından biri eline ne gelirse turistlerin üstüne atarken, taraflar karşılıklı olarak birbirlerine küfür ve hakaretler savurdu.

    O anlar kamerada

    Çevredeki esnafın araya girmesiyle kavga son buldu.

    İHA'nın aktarımına göre; yaşanan olay vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

    Fatih te turist, hesabı ödemek istemeyince ortalık karıştı #1


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