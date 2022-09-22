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Fatih'te turist, hesabı ödemek istemeyince ortalık karıştı

Fatih'te turist, hesabı ödemek istemeyince ortalık karıştı

Ailecek yemek yemek için restorana gelen yabancı uyruklu vatandaşlar, gelen hesabı fazla bularak ödemek istemedi. Bunun üzerine çalışanlar ve müşteri arasında kavga çıktı. O anlar kameralara yansıdı.