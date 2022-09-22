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- Fatih'te turist, hesabı ödemek istemeyince ortalık karıştı
Fatih'te turist, hesabı ödemek istemeyince ortalık karıştı
- 22.09.2022 - 16:42
- Güncelleme : 22.09.2022 - 16:54
Restoranda yemek yiyen turist, hesabın fazla gelmesine tepki gösterdi.
İstanbul'un Fatih ilçesindeki bir restoran, akşam saatlerinde adeta karıştı.
Turist aile yemeğin ardından hesabı istedi. Masaya bırakılan fişteki ücreti gören turistler, yanlışlık olduğunu düşünerek personele tepki gösterdi.
Ücreti ödemek istemedi
Tarafların arasında anlaşmazlık çıkınca turist, bu ücreti ödemeyeceğini belirtti.
Bunun üzerine başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Fatih'te turist, hesabı ödemek istemeyince ortalık karıştı VİDEO
Küfür ve hakaretler havada uçuştu
İş yeri çalışanlarından biri eline ne gelirse turistlerin üstüne atarken, taraflar karşılıklı olarak birbirlerine küfür ve hakaretler savurdu.
O anlar kamerada
Çevredeki esnafın araya girmesiyle kavga son buldu.
İHA'nın aktarımına göre; yaşanan olay vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.