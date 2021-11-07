Fatih'te turistin cüzdanını çalan hırsız polise yakalandı

Alışveriş merkezinde girdiği mağazada turist müşterinin cüzdanını çalan hırsız, sivil polisin takibiyle suçüstü yakalanıp gözaltına alındı.

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Adnan Menderes Bulvarı üzerinde durumundan şüphelenilen yabancı uyruklu bir kişi, polis ekiplerince takibe alındı.

Adım adım izlendiğinden habersiz olan şüpheli, bölgedeki alışveriş merkezine girdi.

MÜŞTERİLERİN ÇANTALARINI GÖZÜNE KESTİRDİ

Şüphelinin peşindeki sivil polisler de AVM’ye girerek her hareketini göz hapsine aldı. Şüphelinin alışveriş merkezindeki mağazalarda müşterilerin çantalarını dikizlediğini fark eden emniyet ekipleri, müşteri kılığına girerek içeride dolaşmaya başladı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Yabancı şahsın bir giyim mağazasında müşteri olarak bulunan 25 yaşındaki Ganalı B.N.’nin sırtındaki çantadan içinde 100 euro, 12 bin 731 dolar ve 865 TL para bulunan cüzdanı çaldığını tespit eden sivil polisler, iki adım arkasından takip ettikleri şüpheliyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan araştırmalarda Gana uyruklu B.N.’nin çantasındaki cüzdanı çalan kişinin, Cezayir uyruklu F.M. (31) olduğu belirlendi. F.M. suçüstü yakalanırken, çaldığı cüzdan içerisindeki paralar ile birlikte B.N.’ye teslim edildi.

5 AYRI SUÇTAN ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

F.M. ise ifadesi alınmak üzere Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Burada yapılan detaylı soruşturmada, zanlının 2021 yılı içerisinde Gaziosmanpaşa ve Fatih ilçelerinde farklı tarihlerde yaşanan 5 ayrı ‘yankesicilik’ ve ‘açıktan hırsızlık’ olaylarının da faili olarak arandığı öğrenildi.

TUTUKLANDI

Zanlı, polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından önceki gün sevk edildiği mahkemece “Yankesicilik” ve “Açıktan Hırsızlık” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.