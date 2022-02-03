Fatih'te, uyuşturucu taciri ‘Topal Murat’ yakalandı

Topal Muhtar lakaplı yabancı uyruklu zehir taciri, polis tarafından yapılan operasyonla yakalandı.

İstanbul’un Fatih ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu bir kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti.

Çevresinde ‘Topal Muhtar' namıyla anılan şüpheli ile ilgili yapılan araştırmalarda, zehir tacirinin H.N. isimli şahıs olduğu anlaşıldı.

BASKIN DÜZENLENDİ

Adresi tespit edilen uyuşturucu satıcısının yakalanması için dün akşam saat 20.00 sıralarında, Zeyrek Mahallesi'ndeki eve baskın düzenlendi.

Operasyonda, H.N. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

ELE GEÇİRİLENLER

Evde yapılan aramalarda, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 25 bin 700 TL ve 60 dolar para, 'Gırgır' olarak tabir edilen el süpürgesi içerisine gizlenmiş halde 180 adet captagon hap ve 53 adet tramadol hap ele geçirildi.

ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan şüpheli H.N., 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti' suçundan bu sabah adli makamlara sevk edildi.