Fatih'te yabancı uyruklular arasında bıçaklı kavga: 1 ölü

Yabancı uyruklu çift ile evlerine gelen 2 misafir arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada misafir olarak gelen kişilerden biri hayatını kaybederken, diğeri ise kolundan ve bacağından yaralandı.

Filistin uyruklu İbrahim Ghamari ile 9 aylık hamile olan Cezayir uyruklu eşi Chiraze Sofia Kebaili'nin yaşadığı İstanbul’un Fatih ilçesi Topkapı Mahallesi Şeyhülislam Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın bodrum katındaki eve, Cezayir uyruklu Abdelkerim Mokhbi ile isminin Hüsam olduğu öğrenilen kişi misafir olarak geldi.

Sabah saatlerinde evli çift ile 2 misafir arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

KAVGA SIRASINDA BIÇAKLADI

Tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

Çıkan arbedede misafir olarak gelen Cezayir uyruklu Hüsam isimli kişi, İbrahim Ghamari tarafından bıçaklanarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Diğer misafir Abdelkerim Mokhbi ise aldığı bıçak darbesi ile kolundan ve bacağından yaralandı.

HAMİLE KADIN HASTANEYE, KATİL ZANLISI EMNİYETE

İhbar üzerine olay yerine polis ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ve hamile kadını ambulans ile hastaneye kaldırdı. İbrahim Ghamari ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

POLİSİN SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

Çıkan kavgada hayatını kaybeden kişinin cesedi, olay yeri incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Polisin olay ile ilgili soruşturması sürüyor.