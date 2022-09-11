Fatih’te, yaklaşık 1 milyon doları sahtesi ile değiştirip çalan şüpheliler yakalandı

Fatih’te, yaklaşık 1 milyon doları sahtesi ile değiştirip çalan şüpheliler yakalandı

Döviz bürosuna götürülmekte olan 099 bin 500 doları çalıp yerlerine sahtelerini bırakan 3 şüpheli, adreslerine yapılan baskınla yakalandı.

İstanbul’un Fatih ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi’ndeki bir döviz bürosun sahibi Irak uyruklu Majıd Mukdad Alnaji, polisi arayarak kendisine gelen 1 milyon civarındaki doların sahte olduğunu ihbar etti.

İhbar üzerine iş yerine sevk edilen polis ekiplerine durumu anlatan Alnaji, çalışanları Abdullah Nabell Mohamed (27) ile Fıras Hameed Kareem’in (38) Dubai’den kendisine gönderilen 999 bin 550 doları almak için Kapalıçarşıya gittiğini, bir süre sonra dönen çalışanların verdiği çantadan 1 milyon 125 bin 500 dolar çıktığını ancak bu paraların tamamının geçersiz olduğunu söyledi.

Kamera görüntüleri incelendi

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, konuyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan araştırmalarda parayı almaya giden Mohamed ile Kareem’in kullandıkları güzergahtaki güvenlik kameraları incelendi.

Polis görüntülerden, Mohamed ile Kareem’in Kapalıçarşıdan çıktıktan sonra iş yeri istikametine yürürken arkalarından başka birisinin geldiğini, bu kişideki çantanın çalışanların kullandığı çantaya benzediğini ve şüphelilerin bir süre sonra çantaları değiştirdiğini fark etti.

DHA’nın haberine göre; son şüphelinin yine Irak uyruklu Murad Abdullah Mohamedalı olduğu belirlendi.

Adresine baskın düzenlendi

Polis ekipleri, Mohamedali’nin Bayrampaşa’daki evine baskın düzenledi. Baskında şüphelilerin sahte paralarla değiştirdikleri dolarlar, yatak odasındaki çekmecelerin altından çıktı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Abdullah Nabeel Mohammed ve Murad Abdullah Mohamedalı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken Fıras Hameed Kareem ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, şüphelilerin olaydan sonra sırt çantasıyla yürüdükleri ve zanlılardan Murad Abdullah Mohamedalı’nın değiştirdiği çantayla evinin bulunduğu apartmana girdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Fatih’te, yaklaşık 1 milyon doları sahtesi ile değiştirip çalan şüpheliler yakalandı VİDEO

