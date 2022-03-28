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- Fatih'te yangın: 4 kişi ve 6 kedi yavrusu kurtarıldı
Fatih'te yangın: 4 kişi ve 6 kedi yavrusu kurtarıldı
- İHA
- 28.03.2022 - 05:22
Saat 02.30 sıralarında Fatih Aksaray Mahallesi Alboyacılar Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın giriş katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
4 KİŞİ VE 6 KEDİ YAVRUSU KURTARILDI
Yangının büyümesiyle alevler üst katlara sıçradı. İtfaiye ekipleri dumandan etkilenen 4 kişiyi bulundukları yerden kurtardı. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen 4 kişiye ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Yangında mahsur kalan dört kişiyi kurtaran itfaiye ekipleri, evde arama çalışmaları sırasında 6 yeni doğmuş kedi yavrusunu gördü.
İtfaiye eri evde bulduğu tencerenin içine 6 kedi yavrusunu koyarak yangından kurtardı. Tencerenin içinden bir kutuya yerleştirilen 6 yavrunun da durumunun iyi olduğu görüldü.
DUMANDAN ETKİLENENLERİN DURUMU İYİ
Polis ekipleri ise yalın ayak yangından kurtarılan yaşlı kadına, ayakları üşümesin diye terlik giydirdi.
Öte yandan tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan 4 kişinim dumandan etkilendiği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası kısa sürede söndürüldü.
Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.