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    Fatih'te yangın: 4 kişi ve 6 kedi yavrusu kurtarıldı

    İStanbul Fatih’te 3 katlı binanın giriş katında çıkan yangında mahsur kalan 4 kişiyi ve yeni doğmuş 6 kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.
    • İHA
    • 28.03.2022 - 05:22
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    Fatih'te yangın: 4 kişi ve 6 kedi yavrusu kurtarıldı

    Saat 02.30 sıralarında Fatih Aksaray Mahallesi Alboyacılar Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın giriş katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    4 KİŞİ VE 6 KEDİ YAVRUSU KURTARILDI

    Yangının büyümesiyle alevler üst katlara sıçradı. İtfaiye ekipleri dumandan etkilenen 4 kişiyi bulundukları yerden kurtardı. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen 4 kişiye ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

    Fatih te yangın: 4 kişi ve 6 kedi yavrusu kurtarıldı #1

    Yangında mahsur kalan dört kişiyi kurtaran itfaiye ekipleri, evde arama çalışmaları sırasında 6 yeni doğmuş kedi yavrusunu gördü.

    İtfaiye eri evde bulduğu tencerenin içine 6 kedi yavrusunu koyarak yangından kurtardı. Tencerenin içinden bir kutuya yerleştirilen 6 yavrunun da durumunun iyi olduğu görüldü.

    Fatih te yangın: 4 kişi ve 6 kedi yavrusu kurtarıldı #2

    DUMANDAN ETKİLENENLERİN DURUMU İYİ

    Polis ekipleri ise yalın ayak yangından kurtarılan yaşlı kadına, ayakları üşümesin diye terlik giydirdi.

    Öte yandan tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan 4 kişinim dumandan etkilendiği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası kısa sürede söndürüldü.

    Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

    Fatih te yangın: 4 kişi ve 6 kedi yavrusu kurtarıldı #3

    Fatih te yangın: 4 kişi ve 6 kedi yavrusu kurtarıldı #4

    Fatih te yangın: 4 kişi ve 6 kedi yavrusu kurtarıldı #5

    Fatih te yangın: 4 kişi ve 6 kedi yavrusu kurtarıldı #6

    Fatih te yangın: 4 kişi ve 6 kedi yavrusu kurtarıldı #7


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