Fatih'te yangın: 4 kişi ve 6 kedi yavrusu kurtarıldı

İStanbul Fatih’te 3 katlı binanın giriş katında çıkan yangında mahsur kalan 4 kişiyi ve yeni doğmuş 6 kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Saat 02.30 sıralarında Fatih Aksaray Mahallesi Alboyacılar Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın giriş katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİ VE 6 KEDİ YAVRUSU KURTARILDI

Yangının büyümesiyle alevler üst katlara sıçradı. İtfaiye ekipleri dumandan etkilenen 4 kişiyi bulundukları yerden kurtardı. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen 4 kişiye ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yangında mahsur kalan dört kişiyi kurtaran itfaiye ekipleri, evde arama çalışmaları sırasında 6 yeni doğmuş kedi yavrusunu gördü.

İtfaiye eri evde bulduğu tencerenin içine 6 kedi yavrusunu koyarak yangından kurtardı. Tencerenin içinden bir kutuya yerleştirilen 6 yavrunun da durumunun iyi olduğu görüldü.

DUMANDAN ETKİLENENLERİN DURUMU İYİ

Polis ekipleri ise yalın ayak yangından kurtarılan yaşlı kadına, ayakları üşümesin diye terlik giydirdi.

Öte yandan tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan 4 kişinim dumandan etkilendiği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası kısa sürede söndürüldü.

Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.