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    Fatih'te yankesicilikle kadının telefonunu çalan şahıs tespit edildi

    Yankesicilik yaparak bir kadının cep telefonunu alıp kaçan iki şüpheliden biri polisin günler süren çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
    • DHA
    • 18.02.2022 - 15:17
    • Güncelleme : 18.02.2022 - 15:27
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    Fatih'te yankesicilikle kadının telefonunu çalan şahıs tespit edildi

    İstanbul Fatih'te Atikali Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'ndeki bir binanın girişinde 8 Şubat günü Dilanur K. adlı kadının cep telefonunu, bir kişi tarafından yankesicilik yapılarak çalındı.

    Bunun üzerine Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Balat Polis Merkezi Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği,  özel ekip oluşturdu.

    Bölgedeki güvenlik kamera kayıtları tek tek toplanarak yapılan incelemede şüphelilerini iki kişi oldukları tespit edildi.

    İZLERİNİ KAYBETTİRMEK İÇİN FARKLI YÖNLERE KAÇTILAR

    Kapsamlı güvenlik kamera incelemesi çalışmalarında şüphelilerin izlerini kaybettirmek amacıyla farklı yönlere kaçtıkları belirlendi.

    Polisler görüntü kayıtlarının olduğu daha geniş bir bölgeyi mercek altına alarak şüphelilerin plakası tespit edilemeyen beyaz renkli araçla kaçtıkları anlaşıldı.

    Fatih'te yankesicilikle kadının telefonunu çalan şahıs tespit edildi VİDEO

    Fatih te yankesicilikle kadının telefonunu çalan şahıs tespit edildi #1

    AKARYAKIT ALDIĞI BELİRLENDİ

    Bunun üzerine Emniyet Müdürlüğü'ne ait MOBESE kayıtları alınarak geçmişe yönelik detaylı inceleme yapılırken bu aracın 34 DC 770 plakalı olduğu ve bu araca yankesicilik olayından 2 saat önce Edirnekapı'daki bir akaryakıt istasyonundan yakıt aldığı tespit edildi.

    Fatih te yankesicilikle kadının telefonunu çalan şahıs tespit edildi #2

    KALDIKLARI YER TESPİT EDİLDİ

    Polis ekipleri akaryakıt istasyonundaki kamera kayıtlarını da incelerken şüphelilerden birisinin araca yakıt alan, daha önce benzer suçlardan kaydı bulunan Murat K. olduğu belirlendi. Bunun üzerine ekipler harekete geçerek yaptıkları çalışmalarda Murat K.'nın Fatih'teki Ayvansaray Mahallesi Kani Efendi'deki bir evde kaldığını saptadı.

    Fatih te yankesicilikle kadının telefonunu çalan şahıs tespit edildi #3

    ŞÜPHELİNİN ARACI ALMASI BEKLENDİ

    Ancak, bu adreste şüpheliye ulaşılamadı. Günler süren takibin ardından 16 Şubat Çarşamba günü olayda kullanılan aracın şüphelinin kaldığı yere yakın bir sokakta park halinde olduğu görüldü. Sivil ekipler tarafından önlem alınarak şüphelinin aracı almak üzere gelmesinin beklenmesine karar verildi.

    Fatih te yankesicilikle kadının telefonunu çalan şahıs tespit edildi #4

    YAKALANDI

    Sabırlı bekleyiş ardından Murat K.'nın aynı gün saat 13.00 sıralarında araca doğru geldiği görüldü. Ancak şüpheli polisleri fark ederek kaçmak istedi. Hızlıca kaçarken taksiye binmek isteyen şüpheli yakalandı.

    Gözaltına alınan şüpheli Balat Polis Merkezi Grup Amirliği'ne teslim edildikten sonra sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

    Fatih te yankesicilikle kadının telefonunu çalan şahıs tespit edildi #5

    Fatih te yankesicilikle kadının telefonunu çalan şahıs tespit edildi #6

    Fatih te yankesicilikle kadının telefonunu çalan şahıs tespit edildi #7

    Fatih te yankesicilikle kadının telefonunu çalan şahıs tespit edildi #8

    Fatih te yankesicilikle kadının telefonunu çalan şahıs tespit edildi #9


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