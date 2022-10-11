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    Fatih’te yol tartışmasında kağıt toplayıcısı döner bıçağı ile saldırdı

    Motosikletli kağıt toplayıcısı ile araç sürücüsü yol verme nedeniyle kavgaya tutuştu. Tansiyonun yükselmesiyle motosikletindeki döner bıçağını alan şahıs, sürücüyü yaraladı.
    • 11.10.2022 - 14:52
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 15:28
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    Fatih’te yol tartışmasında kağıt toplayıcısı döner bıçağı ile saldırdı

    İstanbul'un Fatih ilçesinde çıkan kavgada döner bıçağı dehşeti yaşandı...

    Öğle saatlerinde yoğunluğun yaşandığı bölgeye motosikletini bırakan kağıt toplayıcısı yabancı uyruklu F.O., trafiğe neden oldu.

    Şahıs çöp konteynerinden kağıt toplarken hafif ticari aracın sürücüsü Şehmuz Aykurt, kendisinden yol istedi.

    Döner bıçağı ile saldırdı

    Dükkanının bulunduğu sokağa dönmek istediğini belirten Aykurt, olumsuz yanıt alınca taraflar arasında tartışma çıktı.

    Bir süre sonra tansiyonun yükselmesiyle kağıt toplayıcısı şahıs, motosikletinde bulunan döner bıçağını alarak sürücüye saldırdı.

    Aykurt kendini araç içerisinde korumaya çalışırken, saldırganın salladığı döner bıçağı bileğini kesti.

    Fatih’te yol tartışmasında kağıt toplayıcısı döner bıçağı ile saldırdı ViDEO

    Fatih’te yol tartışmasında kağıt toplayıcısı döner bıçağı ile saldırdı #1

    Esnaf tarafından darbedildi

    Olayı gören mahalle esnafı dışarı çıkarak Aykurt’un sahibi olduğu pide salonuna Haber verdi.

    Bu sırada saldırganı yakalayan esnaf, şahsı dakikalarca darbetti. Bileğinden yaralanan sürücü ise hastaneye götürüldü.

    Fatih’te yol tartışmasında kağıt toplayıcısı döner bıçağı ile saldırdı #2

    Gözaltına alındı

    İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, esnaf tarafından tutulan şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adli makamlara sevk edildi.

    İHA'nın aktarımına göre; 2 gün hastanede tedavi altında kalan Aykurt'un ise taburcu edildiği öğrenildi.

    Fatih’te yol tartışmasında kağıt toplayıcısı döner bıçağı ile saldırdı #3

    Fatih’te yol tartışmasında kağıt toplayıcısı döner bıçağı ile saldırdı #4


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