DHA

İstanbul'un Fatih ilçesi Vatan Caddesi'nde meydana gelen olayda, Muhammed Ali Ertekin, otomobili ile Haliç Köprüsü'nden Edirne istikametine doğru giderken, emniyet şeridinden gelen ve içinde 2 kişinin olduğu otomobil tarafından sıkıştırıldı.

Ertekin, kendisini uyaran sürücüyü uyararak yoluna devam etti. Ertekin'i takip eden sürücü Vatan Caddesi'nde Ertekin'in önünü kesti.

B. Ö. adlı sürücü, Ertekin'e küfrederek otomobilinin camını ve aynalarını kırdı. Saldırıya uğrayan Ertekin, yaşananları cep telefonu ile saniye saniye görüntüledi.

Saldırıya uğrayan Ertekin, polis merkezine giderek kendisine saldıran sürücüden şikayetçi oldu. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri Ertekin'e saldıran sürücü B. Ö.'yü yakaladı.

Saldırıya uğrayan Muhammed Ali Ertekin yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

Haliç Köprüsünde sağ şeritte seyrederken, bir araç emniyet şeridinden önüme kırdı. Yaklaşık 100 metre ileride el kol hareketi yaparak neden yol vermiyorsun dedi. Bende 'senin sağdan geldiğini görmedim' dedim. Bu vatandaşlar demeyeceğim magandalar diyeceğim. Önümü kestiler baktım bu insanlar kötü insanlar yoluma devam ettim. Vatan Caddesine geldim ben arkama hiçbir şekilde bakmadım. Bunlar arkamdan gelmişler tekrar önümü kestiler. Bu sefer araçtan inerek kapımı açtılar. Beni darbetmeye başladılar. Ben olayın daha fazla büyümemesi için aracımdan inmedim hiçbir şekilde.



Bu şehir magandaları beni ve aracımı darbettiler. Aynalarımı kırdılar, camımı patlattılar, plakamı söktüler. Bende kendilerine şikayetçi olacağımı söyledim. Git nereye şikayet edersen et deyip hakaretler ettiler. Bende gerekli mercilere şikayette bulunmaya geldim. Bu ve bunun gibi magandaların trafikten men edilmesi için elimden geleni yapacağım. Cep telefonum ile görüntü çektim. Aslında birkaç dakika öncesini çekemedim. Aracımın kapısını açtığı beni darp ettiği anlar da oldu. Ben daha sonrasında elime telefonu alıp çektim.