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    Fatih'te yolcu seçen taksici, gazetecilere hakaret etti

    İstanbul Fatih'te sivil trafik polislerinin gerçekleştirdiği denetimde yolcu seçen ve taksimetre açmayan sürücüler ceza yerken, ceza yiyen bir taksici, soru soran basın mensuplarına küfretti.
    • 13.10.2022 - 04:00
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    Fatih'te yolcu seçen taksici, gazetecilere hakaret etti

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, taksiler üzerindeki denetimlerini sürdürdü. Aksaray Metro İstasyonu önündeki denetimde sivil ekipler, kurallara uymayan taksi sürücülerini tespit etti.

    Denetimde emniyet kemeri takmayan 5 sürücüye 196 TL cezai işlem uygulandı. Yolcu seçen taksi şoförü İlkay Y.’ye ise bin 823 lira para cezası kesilerek, aracı 10 gün trafikten men edildi.

    Fatih'te yolcu seçen taksici, gazetecilere hakaret etti - VİDEO

    Gazetecilere küfretti

    İHA'nın aktardığına göre; denetimde cezai işlem uygulanan taksi şoförlerinin bazıları cezayı kabul ederken, bazıları ise duruma tepki gösterdi. Fatih’ten Esenyurt’a gitmek isteyen bir yolcuyu aracına almayan taksi şoförü İlkay Y., kendisine cezai işlem uygulayan polislere tepki gösterdi. Basın mensuplarının soru sorması üzerine sinirlenen şoför, kendisine uzatılan mikrofonları iterek küfürler yağdırdı. Aracı çekilen taksi şoförü, daha sonra denetim noktasından uzaklaştı.

    Fatih te yolcu seçen taksici, gazetecilere hakaret etti #1

    "Emniyet kemeri takmadığım için cezai işlem yapılacak"

    Emniyet kemeri takmadığı için cezai işlem uygulanan Oğuzhan Arslan ise, “Emniyet kemeri takmadığım için cezai işlem yapılacak. Yolcu seçen taksicilerle ilgili ne diyeyim? Bir şey diyemiyorum. Herkes almalı, işini yapmalı. Bizim işimiz bu. Herkesin kendi noktası, taksimetreleri açmamız lazım” dedi.

    Fatih te yolcu seçen taksici, gazetecilere hakaret etti #2

    Fatih te yolcu seçen taksici, gazetecilere hakaret etti #3

    Fatih te yolcu seçen taksici, gazetecilere hakaret etti #4


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