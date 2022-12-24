Fatih'te yolcuları almayan taksi şoförüyle yolcular arasında kavga

Aracında telefonla konuştuğunu belirterek yolcu almayan taksi şoförü ve hastaneye gitmek için taksi bekleyen yolcular arasında kavga çıktı.

İstanbul'da kalabalıktan kaçmak ve rahat yolculuk yapmak isteyen vatandaşların tercihleri arasında olan taksilerde her gün yeni bir sorun çıkıyor.

Yolcu seçen ve yolcuları uzak bahaneleriyle almayan takciler ve vatandaş arasında gerginlik artıyor.

Yeni bir olay İstanbul'un Fatih ilçesinde yaşandı.

Yemek yemek için kullandığı taksiyi ara sokağa park eden taksici Mehmet Sait Elgin, yemekten sonra aracına bindi.

Taksicinin yanına iki kişi geldi

Taksiyi çalıştırmadan içinde oturan ve o sırada oğluyla telefonda konuşan Elgin'in yanına 2 kişi geldi.

Fatih'te taksiciye hastaneye götürmedin saldırısı VİDEO

Hastaneye giden yolcuyu almadı

Çapa'ya gitmek için taksiye binmek istediler ancak Elgin müsait olmadığını, telefonla konuştuğunu söyledi.

Vatandaş aracın fotoğrafını çekti

Bunun üzerine 2 kişi Elgin'in taksisinin plakasının fotoğrafını çekip ayrıldı.

Fotoğraf çekildiğini fark eden Elgin aracından inerek 2 kişinin yanına gitti, neden fotoğraf çektiklerini sordu.

"2 kişi hastaneye gidecektik" demesi Elgin birinin kolunu tutarak "hastane deseydiniz sizi götürürdüm. Hadi gelin sizi götüreyi." dedi.

Taksi şoförüyla kavga ettiler

Arkadaşının kolundan tutulduğunu gören diğer şüpheli Elgin'e saldırdı.

Elgin, kaçarak aracına bindi fakat şüpheliler burada da Mehmet Sait Elgin'i rahat bırakmadı ve darbetmeye devam ettiler.

O anlar kayıt altına alındı

O anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

"Müsait değilim telefonla konuşuyorum dedim"

Yaşananları anlatan taksici Mehmet Sait Elgin, "Yemek yiyordum. Çıktım arabamı ara sokakta park etmiştim. Arabama bindim ama çalıştırmadım. Oğlumla telefonla konuşuyordum. Oğlum araç almaya gidecekti karşıya amcasıyla birlikte ben de bilgi alıyordum.

Gerekirse ben de basıp gidecektim. O sırada 2 tane genç müşteri geldi. Bana çapaya gideceklerini söylediler. Ben de müsait değilim telefonla konuşuyorum dedim. Ben öyle deyince taksinin plakasının fotoğrafını çekip gittiler. Sonra ben de arabadan indim yanlarına gittim.

'Niye fotoğraf çektiniz siz de gördünüz telefonla konuşuyordum müsait değildim' dedim. Bana 'Hastaneye gidecektik' dediler. Ben de dedim ki 'önce Çapa dediniz eğer hastane deseydiniz ben sizi bırakırdım'. Kolundan tuttum gelin götüreyim dedim.

Ben birinin kolundan tutunca yanındaki arkadaşı zıpladı oradan bana vurmaya başladı. O vurunca diğeri de vurmaya başladı. Dakikalarca darbettiler beni." dedi.

"Rapordan sonra gidip şikayetçi oldum"

DHA'nın haberine göre, olaydan sonra polise gidip şikayetçi olan Elgin, "Hastaneden rapor alıp şikayetçi oldum. 3 tane kaburgamda çatlak, yüzümde, kolumda ve dizimde de morarmalar var. Rapordan sonra gidip şikayetçi oldum. Amacım yolcu seçmek değildi. Zaten çalışmıyordum, ana yolda değildim. Arabamda oturuyordum." ifadelerini kullandı.