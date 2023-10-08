Fatih'teki alkollü yolcu ve taksicinin kavgası kamerada Alkollü olduğu iddia edilen yolcu ile taksi şoförü arasında başlayan tartışma sokağa taşındı. Sokakta birbirine saldıran ikilinin o anları kayda alındı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Megakent İstanbul''un Fatih ilçesinde akıllara durgunluk veren anlar yaşandı. Dervişali Mahallesi'nde meydana gelen olayda, alkollü yolcu çevirdiği ticari taksiye bindi. Kavga sokağa taşındı Şoför ve yolcu araç içerisindeyken tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Araçta devam eden kavga sokağa taşınırken, taraflar birbirine saldırmaya başladı. Alkol şişesiyle saldırdılar Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüde, taksi şoförü ile müşterisi araçtan indikten sonra tekme tokat birbirine saldırıyor. İkilinin kavga esnasında birbirlerine alkol şişeleri ile vurduğu da görülüyor. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)