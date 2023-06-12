Fatih’teki biber gazı kavgasında 2 kişi öldü, katil zanlısının ifadesi dehşete düşürdü Biber gazı sıkma tartışmasının ardından çıkan çatışmada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Polisin gözaltına aldığı 3 şüpheli adliyeye sevk edilirken, pompalı tüfekle ateş açtığı iddia edilen zanlının ifadesi ortaya çıktı. Zanlının “Ben denemek için biber gazı sıkmıştım. Hepsi benim üzerime çullanıp dövdüler. Kendime yediremedim” dediği öğrenildi.

DHA

Biber gazı yüzünden 2 kişiyi öldürdü, savunması "bu kadarı da olmaz" dedirtti.

Çatışma, 8 Haziran günü İstanbul’un Fatih ilçesi Nişanca Mahallesi'ndeki Molla Taşı Caddesi üzerinde saat 19.00 sıralarında çıktı.

Eline pompalı tüfek alan kişi etrafa ateş açtı.

O sırada sokakta bulunanların da karşılık vermesiyle ortalık karıştı.

Cinayetler için 1 saat bekledi

Çıkan silahlı kavgada Beşir Avşar (37) ile Harun Kaya (25) vurularak hayatını kaybederken, Ahmet Nazarov (29) ile Gül Cemal Orazma (37) da çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, silahlı çatışmada tüfeği ateşleyen kişi ile ölen kişiler arasında biber gazı sıkma yüzünden tartışma yaşandığını, şüphelinin bu tartışmadan 1 saat sonra olayı gerçekleştirdiğini belirledi.

Olay yerine yakın bir yerde otel işletmeciliği yapan şüpheli Özcan K., çok geçmeden polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"Hepsi beni dövdü, kendime yediremedim"

İfade veren Özcan K. çalıştırdığı otelin resepsiyonuna bırakmak için aldığı biber gazlarını denemek için sıktığını söyledi.

Özcan K., "Ben biber gazlarını sıkarken, hepsi birden üzerime çullandılar. Beni dövdüler. Ben de bu durumu kendime yediremedim." dedi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan Özcan K., silahlı çatışma olayına karışan G.K. ve M.A. ile birlikte adliye sevk edildi.

Şüphelilerle birlikte ele geçirilen iki pompalı tüfek ile bir ruhsatsız tabancanın da incelemesi sürüyor.