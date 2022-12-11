Hırsız, müşteri gibi geldiği mağazanın önünden geçerken askıda sergilenen montu üzerine giyip uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul’un Fatih ilçesi Aksaray semtinde dün akşam saatlerinde ilginç bir hırsızlık kayda alındı.

Şüpheli kişi, geldiği mağazanın önünde askıda duran montu giydi.

Montu giydi, rahatça gitti

Çevresini hızlıca kontrol eden şüpheli, hiçbir şey yokmuş gibi mağazanın önünden ayrıldı.

DHA’nın haberine göre bu anları, güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti.

Fatih'teki bir mağaza önünde gördüğü montu üzerine giyip çaldı ViDEO