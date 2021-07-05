Fatih'teki evde bulunan bazadan 11 kilo eroin çıktı

Yasa dışı olarak kargo şirketi aracılığıyla Türkiye'ye uyuşturucu madde getirdiği belirlenen yabancı uyruklu şüphelinin evine düzenlenen baskında 11 kilogram eroin ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fatih'te yabancı ülkelere kargo taşımacılığı yapılan firmada çalışan kişi tarafından piyasaya uyuşturucu madde satışı yaptığı yönünde bilgiye ulaştı.

Harekete geçen ekipler, Fatih bölgesinden yurt dışına kargo taşımacılığı yapan firmaları mercek altına alarak teknik ve fiziki olarak takip başlattı.

KARGO ŞİRKETİNİ ARACI YAPTILAR

Jandarma ekipleri, yurt dışına kargo taşımacılığı yapan bir firmada çalışan yabancı uyruklu T.S.'nin yasa dışı olarak kargo şirketi aracılığıyla Türkiye'ye uyuşturucu madde getirdiğini belirledi.

11 KİLOGRAM EROİN BAZADAN ÇIKTI

Jandarma ekipleri, şüpheli T.S.'nin Fatih'teki ikamet adresine baskın düzenledi. Baskında 11 kilogram eroin ve hassas terazi ele geçirildi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheli T.S. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.

















