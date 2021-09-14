Fatih'teki kaçak tütün operasyonunda 80 bin liralık ürün bulundu

Polis ekiplerinin bir iş yerine düzenlediği operasyonda, 80 bin lira değerine kaçak tütüne el konuldu. Baskın anlarıysa kameraya yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün operasyonu yaptı.

Fatih'te bir iş yerinde kaçak tütün mamulleri satışı yapıldığı ihbarı alan ekipler, harekete geçti.

İş yerine düzenlenen baskında 5 şüpheli gözaltına alınırken, ekipler hassas burunlu dedektör köpek eşliğinde iş yerinde ve araçta arama yaptı.

ÇOK SAYIDA KAÇAK ÜRÜNE EL KONULDU

Aramalarda, piyasa değeri 80 bin lira olduğu değerlendirilen bin 760 paket kaçak sigara, 3 bin 690 adet kaçak puro, 25 kilogram kaçak tütün, 145 kilogram nargile tütünü, 2 bin 600 adet boş makaron, 2 bin 500 adet dolu makaron, 7 bin 200 adet sigara filtresi ele geçirildi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, baskın anları kameraya yansıdı.





























