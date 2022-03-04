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- Fatih'teki kadın evindeki eşyaları sokağa fırlattı
Fatih'teki kadın evindeki eşyaları sokağa fırlattı
Restoranın tabelasının üstüne çıkıp, evdeki eşyaları sokağa fırlatan kadın, polis tarafından ikna edilip, emniyete götürülürken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
- DHA
- 04.03.2022 - 13:58
- Güncelleme : 04.03.2022 - 14:33
İstanbul'un Fatih ilçesi Kocamustafapaşa'da, yaşanan olayda, evinin penceresinden çıkan kadın, alttaki restoranın tabelası üstünde durarak bağırmaya başladı.
EŞYALARINI SOKAĞA FIRLATTI
Pencereden eve tekrar giren kadın ardından eşyalarını sokağa fırlattı.
GÖZALTINA ALINDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin ikna çalışmaları sonucu aşağıya indirilen kadın, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Fatih'teki kadın evindeki eşyaları sokağa fırlattı VİDEO