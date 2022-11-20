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- Fatih'teki tramvayda çocuğuma dokunma tartışması
Fatih'teki tramvayda çocuğuma dokunma tartışması
Tramvayda bulunan yolcu, çocuğuna temas eden bir diğer yolcuyu uyardı. İkili arasında bu nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
- 20.11.2022 - 10:32
- Güncelleme : 20.11.2022 - 11:16
Fatih’te ilerleyen tramvayda dehşet dolu anlar yaşandı.
Yolculuk eden bir kadın, başka bir kadınla 'Çocuğuma temas ettin' diyerek tartışmaya başladı.
Tramvayda kavga ettiler
Tartışmanın büyümesi üzerine kadınlar birbirine girdi.
İHA'nın haberine göre, alevlenen tartışmayı ise vatandaşlar ayırmaya çalıştı.
Yaşanan anlar kameraya yanırken görüntülerde, kadınların tartışması daha sonra da bir kadının diğerine çantası ile vurduğu görülüyor.
Fatih'teki tramvayda çocuğuma dokunma tartışması ViDEO