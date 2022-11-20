Haberler

3. Sayfa Haberleri

Fatih'teki tramvayda çocuğuma dokunma tartışması

Fatih'teki tramvayda çocuğuma dokunma tartışması

Tramvayda bulunan yolcu, çocuğuna temas eden bir diğer yolcuyu uyardı. İkili arasında bu nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.