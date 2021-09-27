Eski futbolcu Sezer Öztürk dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı

Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi takımlarda forma giymiş eski futbolcu Sezer Öztürk ve arkadaşı, trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişilere dehşet saçtı.

İstanbul'da 19 Eylül Pazar günü akşam 17.30 sıralarında Çekmeköy’de Şile otoyolu Paşaköy mevkisinde meydana gelen olayda iddiaya göre; Halil İbrahim S. (24) babası, ağabeyi ve arkadaşlarıyla Paşaköy mevkisine mangal yapmaya geldi.

Patika yolun kenarına araçlarını park eden grup, mangal yapmaya başladı.

İddiaya göre, yabancı plakalı araçla gelen Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk ve arkadaşı, patikadan aracıyla geçmek için yol istedi.

Halil İbrahim S. yol vermek istediği sırada ikili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kısa sürede kavgaya dönüştü.

SEZER ÖZTÜRK, ATEŞ AÇIP OLAY YERİNDEN KAÇTI

Sezer Öztürk’ün arkadaşı ile Halil İbrahim S.’nin ailesi ve arkadaşlarının katılmasıyla kavga büyüdü.

Yaşanan arbedede Halil İbrahim S. kaçarak, vatandaşların bulunduğu alana girmeye çalıştı. Lüks otomobilinden ateş açan Sezer Öztürk, hızla olay yerinden uzaklaştı.

Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada, Halil İbrahim S. hayatını kaybetti. Baba Haydar G., ağabey Duran S. ve arkadaşları Sezgin Y. ile Metin A. ise yaralandı.

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, hayatını kaybeden Halil İbrahim S.’nin kurşunlardan kaçmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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EVLİ VE 2 ÇOCUK BABASI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Öte yandan, hayatını kaybeden Halil İbrahim S.’nin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden Halil İbrahim S.’nin, Nişantepe Mezarlığı'na defnedildiği belirtildi.

Yaralanan vatandaşların ise hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

"PLANLI PROJELİ BİR OLAY, ADAMI GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜ"

Olayı gören mahalle sakini Emre Sepetçi, “Ölen arkadaş buradan koşmaya başladı, onları kovalamış. Öldüren kişiyle araçla geldiği ortak noktada karşılaştılar. Ölen kişi kaçmaya başlayınca gürültüye dışarı çıktık. 'Siz karışmayın, sizlik bir durum yok, hedefim o' dedi. Silahı çatır çatır sıkmaya başladı, adamı öldürdü. Her şey bir anda oldu ne olduğunu anlayamadık. Planlı projeli bir olay, adamı gözümüzün önünde öldürdü. Mahalle ayağa kalktı, 2 el halkın üzerine ateş açtı. Yabancı plakalı aracıyla kaçmaya başladı.” diye konuştu.