Fenomen Merve Taşkın hakkında 3 yıla kadar hapis istemi

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yaptığı paylaşım nedeniyle güvenlik güçlerinin dikkatini çekmişti.

Paylaşım üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Müstehcenlik" suçundan soruşturma başlatılmış ve Taşkın gözaltına alınmıştı.

Taşkın, hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verilmesinin ardından serbest bırakılmıştı.

3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE DAVA

Yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından Taşkın hakkında "Müstehcenlik" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

AKŞAM YEMEĞİ İÇİN 400 BİN TL

14 Şubat'ta yalnız olanlara 'akşam yemeği' için kız arkadaş olabilirim.



Ücret: 400.000 TL.



Özelliklerim: Konuşkanım, bolca sohbet edebiliriz. Güzelim, dışarıya benimle iyi bir imaj oluşturabilirsin.

Türkiye'de tanınıyorum, kendi içinde egonu tatmin edebilirsin.

Beklediğinden daha zekiyim bol bol şaşıracaksın.



Bonus: Manipülasyon yeteneğim fazladır.

Dikkat et aşık olma.



Bonus2: Herhangi bir konuda motivasyona ihtiyacın varsa bu konuda da baya iyiyimdir.



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