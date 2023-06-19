Fethiye'de 15 yaşındaki çocuk doğum gününe bir gün kala hayatını kaybetti Muğla’nın Fethiye ilçesinde yaya geçidinden geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren 15 yaşındaki İlke Yeşilkaya’nın bugün doğum günü olduğu ortaya çıktı.

DHA

Deprem felaketinin ardından ailesiyle birlikte Muğla'nın Fethiye ilçesine gelerek Fethiye Sıtkı Mefharet Koçman Öğrenci Yurdu’nda kalan 15 yaşındaki İlke Yeşilkaya, 18 Haziran Pazar günü yaya geçidinden geçerken Y.Ç.İ.’nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Fethiye Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi depremzede İlke Yeşilkaya’ya çarpan otomobilin sürücüsü Y.Ç.İ., Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Sürücü tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, taksirle öldürme suçu şüphesiyle Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

1 gün sonra doğum günüydü

Kazada hayatını kaybeden Yeşilkaya’nın doğum tarihinin 19 Haziran 2008 olduğu öğrenildi. Doğum gününe 1 gün kala kazada hayatını kaybeden Yeşilkaya’nın ölümü ile ilgili olarak ortaya çıkan acı detay, tüm sevenlerinin acısını ikiye katladı. Yeşilkaya’dan geriye ise önceki yıllarda çekilmiş doğum günü fotoğrafları kaldı.

“Bayraktar kızımız”

Fethiye Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9/B Yiyecek-İçecek Alanı öğrencisi depremzede İlke Yeşilkaya’nın ölüm haberi, öğretmenleri ve arkadaşlarını yasa boğdu.

Okulun ve sınıfının sevilen öğrencisi Yeşilkaya’nın pek çok etkinlikte hep Türk bayrağı taşıdığı için okulun sosyal medya hesaplarında da ’Mekanın cennet olsun bayraktar kızımız’ notu paylaşıldı.

Doğum gününe 1 gün kala hayatını kaybeden Yeşilkaya’nın, 20 Haziran Salı günü Hatay’da toprağa verileceği öğrenildi.